مدیر مدرسه داستان نویسی حیرت در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون ۲۰ عنوان کتاب از آثار اعضای انجمن ادبی هنری حیرت در شیراز به چاپ رسیده است، گفت: اینها در کنار انتشار ۱۸ شماره مجلات تخصصی حیرت و داستان شیراز از جمله اقدام‌هایی است که موفق به انجام آن شده ایم.

خادم با اعلام اینکه به تازگی هشتمین از مجموعه داستان‌های برگزیدگان کتاب «جریان هایی از چیزی در حال سقوط» منتشر شد، افزود: این مجموعه داستان که شامل ۱۲ داستان کوتاه اغلب برنده، برگزیده و یا تقدیر شده در جشنواره‌های داستان نویسی مختلف کشور طی سال‌های گذشته است؛ نوشته صدیقه قانع در سال ۱۳۹۸ از سوی انتشارات قهوه در ۸۴ صفحه قطع رقعی منتشر شد.

مدیر اجرایی جایزه ادبی حیرت همچنین از انتشار کتاب مجموعه داستان «خانه باغ» نوشته «خالو خالد» در سال جاری خبر داد که از سوی انتشارات قهوه در ۱۰۴ صفحه قطع رقعی منتشر شده است.

وی با بیان اینکه خالو خالد برگزیده نهایی دو دوره از جشنواره سراسری داستان خلاقانه سال (حیرت) بوده، گفت: این مجموعه داستان شامل ۸ داستان کوتاه اغلب برنده، برگزیده و یا تقدیر شده در جشنواره‌های داستان نویسی مختلف کشور طی سالهای گذشته است.

خادم تصریح کرد: تجربه گرایی در ساختارهای روایی خلاقانه همچون سایر کتاب‌های این مجموعه، از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که آثار این مجموعه داستان را قابل توجه و خواندنی کرده است.

وی به انتشار کتاب مجموعه داستان «چشمه سار خواب» سپیده نوری جمالویی در سال جاری اشاره کرد و افزود: مجموعه داستان چشمه سار خواب نوشته سپیده نوری جمالویی در سال ۱۳۹۸ از سوی انتشارات قهوه در ۲۱۶ صفحه قطع رقعی منتشر شده که شامل ۱۰ داستان کوتاه بسیار خواندنی است.

خادم، ادامه داد: در مجموعه داستان «چشمه سار خواب» مخاطب با انسان‌هایی قدم می‌زند بیشترشان زن هستند که علت متفاوت بودنشان نه جنسیت، نه طرز تفکر و نه سرشت آنها است، بلکه نگاه کلی و مسلط جامعه است که شناخت را نسب به آنها کمتر کرده است؛ به چه دلیلی دنیاهای زنانه و مردانه وجود دارند؟ می‌تواند نادیده گرفتن، می‌تواند دوری کردن، می‌تواند حصار کشیدن باشد.

وی اضافه کرد: نویسنده زیستی این گونه را به نمایش می‌گذارد، قصه‌هایی از پشت حصارها برای مخاطب آورده است، هر چند در دنیای خارج از داستان همیشه جلوی چشم هست، ولی وضوحی ناپیداست؛ نویسنده چیزی را به نمایش گذاشته که نباید دیده می شده است.

خادم یادآوری کرد که پنجمین دوره جشنواره سراسری دوسالانه داستان کوتاه حیرت (داستان خلاقانه سال) تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ آثار نویسندگان را می‌پذیرد.