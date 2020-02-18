به گزارش خبرنگار مهر، ظاهر پور مجاهد بعد از ظهر سه شنبه در بازدید نمایشگاه دومین نمایشگاه صنعت آب و آبیاری کشاورزی و تأسیسات آب و فاضلاب استان همدان با اشاره به همفکری و همراهی مدیران برای پیشبرد اهداف توسعه استان همدان گفت: یکی از چالش‌ها و موانع توسعه استان همدان موضوع آب است و همین مساله سبب شده مکان قرارگیری واحدهای صنعتی با محدودیت‌هایی روبرو باشد.

وی با بیان اینکه باید به موضوع آب، خاک، زمین و محیط زیست و منابع طبیعی نگاه عمیق‌تری داشت و با فهم علمی بیشتری قدم برداشت، گفت: ایجاد شبکه فاضلاب و تصفیه خانه فامنین با مشارکت بخش خصوصی محقق می‌شود.

ظاهر پور مجاهد با تاکید بر استفاده از امکانات استان همدان در مسیر توسعه و خدمت به مردم ادامه داد: در دولت تدبیر و امید و در ابتدای کار با تشکیل شورای عالی آب ۱۳ برنامه مختلف که بخشی از آنها به نام برنامه‌های تعادل بخشی نام گرفت اجرا شد که یک نمونه آن در قالب شورای حفاظت آب در استان‌ها و شهرستان‌ها عملیاتی شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه کشاورزی باید نقد علمی کارشناسی صورت گیرد ادامه داد: دانشگاه‌ها و تشکل‌ها را باید وارد میدان کنیم و از مسئولین حوزه کشاورزی می‌خواهم نسل جدید را با تکنولوژی نوین آبیاری در بخش کشاورزی آشنا و مزایای استفاده از آن را تشریح کنند.

محیط زیست مزیتی است که باید قدر آن را دانست

پور مجاهد اظهار کرد: محیط زیست مزیتی است که باید قدر آن را دانست و با همکاری و تعامل همه دستگاه‌های استان در حفظ آن کوشید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تاکید بر اینکه ۳۸ میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی به استان همدان اختصاص یافته تا طرح‌های آبخیزداری در استان همدان اجرا شود، گفت: باید برای جذب سهم دیده شده تلاش کرد.

وی با بیان اینکه کسانی برنده هستند که به وضع موجود قانع نباشند و تلاش بیشتری را برای خدمت رسانی بیشتر به مردم داشته باشیم، گفت: ۳۵ میلیارد تومان در حوزه آبیاری نوین کشاورزی در استان همدان پرداخت شده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان همدان نیز گفت: در مدیریت منابع آب، بیابان زایی و خشک شدن تالاب‌ها به عنوان منابع آبی مهم در آکوسیستم های پایدار شرایط خوبی نداریم و این وضعیت را می‌توان در دریاچه ارومیه، دریاچه بختگان و تالاب پریشان مشاهده کرد.

محسن جعفری نژاد افزود: امروزه انتخاب حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار یک انتخاب اجباری است و ما نمی‌توانیم به مقوله محیط زیست بی اعتنا باشیم.

وی بیان کرد: دولت با شروع کار، احیای دریاچه ارومیه را در اولویت اقدامات خود قرار داد و این نشان از این است در مدیریت منابع آب ضعیف عمل کرده‌ایم که امروز نتیجه آن ورشکستگی در حوزه آب است.

وی با بیان اینکه عسلویه یک شاهد توسعه ناپایدار در کشور است، افزود: در این منطقه، صنعت رشد بالایی داشته ولی متأسفانه نتوانستیم توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی و زیست محیطی را در کنار آن داشته باشیم.