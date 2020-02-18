۱۲۰ سایت متخلف در حوزه میراث فرهنگی مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار امیر رحمت الهی در مراسم تجلیل از میراث بانان برگزیده، گفت: همکاری نیروی انتظامی و وزات میراث فرهنگی در راه اندازی یگان‌های حفاظت نمونه‌ای موفق در پاسداری از ارزش‌های یک ملت است.

وی با اشاره به اینکه حضور میراث بانان در عرصه‌های فرهنگی و تاریخی عامل مهم در ارتقای امنیت ابنیه تاریخی است، افزود: هر اندازه هزینه‌های جرم را افزایش دهیم باز هم خسارت‌ها و آسیب‌هایی که متوجه آثار تاریخی و فرهنگی کشور ما می‌شود، غیر قابل جبران است به گونه‌ای که بازگشت به اصل و گذشته تاریخی را ناممکن می‌کند.

وی حفاظت از میراث فرهنگی کشور را وظیفه‌ای همگانی دانست و گفت: اقدامات بسیار جامع، گسترده و ارزنده ای از سوی همکاران من در یگان‌های حفاظت از میراث فرهنگی در سال جاری انجام شده که اغلب این رشادت‌ها در حراست از میراث ملی به دلیل گستردگی فعالیت‌ها، غیرقابل تبیین و تبدیل به شاخص‌های کمی است.

این مقام ارشد انتظامی در تشریح اقدامات انجام شده، خاطرنشان کرد: نظر به افزایش وقوع جرایم نوظهور در فضای مجازی با همکاری خوب دادستانی کشور موفق شدیم با رصد فضای مجازی تعداد ۱۲۰ سایت متخلف را در سال جاری مسدود کنیم.

وی گفت: ابلاغ اخطاریه‌های قانونی به مالکان و متصرفان و کسانی که به نحوی در تخریب و آسیب رسانی به آثار فرهنگی فعال بودند از دیگر اقدامات خوب یگان‌های حفاظت است که در این راستا طی سال جاری ۲۷۰۰ اخطاریه قانونی ابلاغ و از این تعداد ۴۰۰ مورد منجر به تشکیل پرونده شده است.

فرمانده یگان حفاظت از میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور افزود: یکی از راهبردهای مهم سازمان، استفاده از سرمایه‌های اجتماعی و ظرفیت‌های موجود در جامعه است بنابراین در نظر داریم با جذب میراث بانان افتخاری گام مهمی در حراست و صیانت از سرمایه‌های ملی برداریم.

سردار رحمت الهی خاطرنشان کرد: مشارکت پذیری مردم باید به حداکثر برسد و همه باید حفاظت از آثار فرهنگی را وظیفه ملی تلقی کنند.