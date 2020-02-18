ترامپ: قوانین کنگره درباره عدم فروش موتور هواپیما به چین مضحک است

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز سه شنبه در پیامی توئیتری نوشت: ما می‌ خواهیم محصولات و کالاهایمان را به چین و دیگر کشورها بفروشیم.

رئیس جمهوری آمریکا در این باره اعلام کرد: تجارت همین است. این کار فقط باعث می‌شود سفارش‌ ها نصیب دیگران شود. به عنوان یک نمونه، می‌ خواهم چین موتورهای جت ما که در دنیا بهترین هستند را بخرد. دیده‌ ام که قوانینی دارد دست به دست می‌ شود، از جمله در کنگره. این قوانین مضحک هستند. من می‌خواهم تجارت با ایالات متحده را ساده کنم، نه دشوار. این دستوری است که در دولت من داده شده و هیچ بهانه‌ ای هم برای آن پذیرفته نیست. ایالات متحده در راستای تجارت باز است.

این درحالیست که کنگره آمریکا پیشتر و به بهانه امنیت ملی این کشور خواستار ممنوعیت فروش موتور هواپیماهای جت به چین شده بود.