به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شورای امنیت سازمان ملل امروز سه شنبه اجرای پیمان «مینسک» را پنج سال پس از امضای آن مورد بررسی قرار می‌دهد.

بر اساس اعلام این رسانه، نشست مذکور به درخواست روسیه برگزار می‌شود.

این درحلیست که قرار است ۲ روز آینده نیز مجمع عمومی سازمان ملل درباره اوضاع در شرق اوکراین بحث خواهد کرد. این نشست به پیشنهاد اوکراین برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است، تا کنون اعضای گروه موسوم به نرماندی با هدف برقراری صلح میان گروه‌های درگیر در شرق اوکراین چندین نشست برگزار کرده اند.

در ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۵، این گروه (با حضور رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان) موفق شد توافق صلحی موسوم به «پیمان مینسک» را در شهر مینسک پایتخت بلاروس به امضا برساند.

این توافق مجموعه گام‌هایی برای اتمام منازعات در مناطق بحرانی شرق اوکراین را در خود جای داده است. توافق مذکور، دربرگیرنده آتش بس، خارج کردن تسلیحات از مناطق درگیری، تبادل زندانیان و انجام اصلاحات قانون اساسی است.

در این میان غرب روسیه را متهم به دامن زدن به بحران شرق اوکراین می‌کند حال آنکه روسیه این اتهام را رد کرده و همواره بر التزام خود به اصول توافق مینسک پافشاری می‌کند.

گفتنی است کشورهای روسیه، فرانسه، اوکراین و آلمان اعضای گروه نرماندی محسوب می‌شوند.