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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۲۳:۰۵

رئیس ستاد انتخابات کردستان:

اخذ رای در شعبه های شهری کردستان تا ساعت ۲۴ ادامه دارد

اخذ رای در شعبه های شهری کردستان تا ساعت ۲۴ ادامه دارد

سنندج - رئیس ستاد انتخابات کردستان گفت: با دستور وزیر کشور کار اخذ رای در شعبه های شهری استان کردستان تا ساعت ۲۴ امشب ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مستقر در ستاد انتخابات استان کردستان حسین خوش اقبال دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگاران از تمدید زمان اخذ رای تا ساعت ۲۴ امشب در شعبه‌های شهری استان کردستان خبر داد.

وی ادامه داد: با دستور وزیر کشور و با توجه به بررسی وضعیت اخذ در شعبه‌های شهری استان کردستان تمامی شعبات ای که مردم در آنها حضور دارند تا ساعت ۲۴ امشب اخضری همچنان ادامه خواهد داشت.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان گفت هم اکنون کار شمارش آرا در شعبه‌های روستای استان کردستان آغاز شده است.

استان کردستان دارای شش کرسی در مجلس شورای اسلامی است و در این دوره از انتخابات نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر واجد حضور در انتخابات بودند.

کد مطلب 4857564

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