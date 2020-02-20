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۱ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۰۰

به دلیل تداخل با مرحله دوم انتخابات مجلس؛

تاریخ برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ تغییر کرد

تاریخ برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ تغییر کرد

سازمان سنجش آموزش کشور تاریخ برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ را تغییر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش، با توجه به اعلام وزارت کشور مبنی بر برگزاری مرحله دوم یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۹ و تداخل آن با برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ به منظور ایجاد تسهیلات هر چه بیشتر و برگزاری هرچه مطلوب‌تر آزمون، زمان آزمون تغییر کرد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ به روزهای چهارشنبه ۳ و پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۹۹ تغییر می‌یابد.

اطلاعیه سازمان سنجش درباره اعلام تاریخ پرینت کارت و سایر اطلاعات مربوط به برگزاری آزمون در روز دوشنبه ۱۸ فروردین ۹۹ از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش منتشر خواهد شد.

کد مطلب 4857664

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