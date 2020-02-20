ترکیه ازتوافق برسرنشست مشترک با ایران وروسیه درباره سوریه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت امور خارجه ترکیه از موافقت آنکارا برای شرکت در نشست سه‌جانبه با ایران، روسیه در ارتباط با تحولات ادلب سوریه خبر داد.

وزارت امور خارجه ترکیه در این ارتباط گفته است که در حال رایزنی در خصوص زمان برگزاری این نشست سه‌جانبه با ایران و روسیه است.

روز گذشته، «میخائیل بوگدانوف»، معاون وزیر امور خارجه روسیه از احتمال برگزاری اجلاس سران ایران، روسیه و ترکیه در تهران در ارتباط با مسائل و تحولات سوریه خبر داد.

بوگدانوف تاریخ این نشست احتمالی را در اوایل ماه مارس آینده عنوان کرده بود.

معاون وزیرخارجه روسیه در این ارتباط گفته بود که اجلاس سه جانبه سوریه با شرکت حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان روسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه در صورت کسب موافقت ترکیه شاید در اوایل ماه مارس در تهران برگزار شود.

براساس آنچه بوگدانف اعلام کرده، ایران پیشنهاد داده است که در اوایل ماه مارس اجلاس سران کشورهای ضامن مذاکرات آستانه در تهران برگزار شود.

در عین حال این مقام ارشد روسی افزوده بود که برگزاری این اجلاس بستگی به موافقت مقامات ترکیه‌ای برای شرکت اردوغان در آن دارد و ما در انتظار پاسخ دولت آنکارا برای برگزاری این اجلاس هستیم.