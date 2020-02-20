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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۰:۴۴

حمله با سلاح سرد به یک مؤذن در لندن/ فرد مهاجم بازداشت شد

حمله با سلاح سرد به یک مؤذن در لندن/ فرد مهاجم بازداشت شد

فرد مهاجمی که با سلاح سرد به یک مؤذن در مسجدی در شهر لندن حمله کرده بود، بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس انگلیس اعلام کرد که فردی مهاجم روز پنج شنبه یک مؤذن حدوداً ۷۰ ساله را در مسجدی در شهر لندن با چاقو مورد حمله قرار داد.

به گفته پلیس لندن، فرد مهاجم به ظن ارتکاب به قتل بازداشت شده است.

هیأت امنای مسجد مرکزی لندن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این مؤذن به شدت زخمی شده و هم اکنون در بیمارستان تحت مداوا قرار دارد».

در بیانیه پلیس لندن آمده است: «مردی ۲۹ ساله که گمان می‌رود یکی از نمازگزاران بوده است، به ظن ارتکاب به قتل در داخل مسجد دستگیر شد».

به گفته یک شاهد عینی، در زمان این حمله حدود صد نمازگزار در صحن مسجد حضور داشتند و حدود ۲۰ تن از این نمازگزاران به فرد مهاجم حمله کردند.

«بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که از شنیدن خبر این حمله عمیقاً غمگین شده و گفت که «این اتفاق بسیار وحشتناک بوده به ویژه که در یک مکان مذهبی اتفاق افتاده است». وی در ادامه با قربانیان و آنهایی که از این واقعه متأثر شده‌اند، ابراز همدردی کرد.

پلیس کلانشهر لندن همچنین اعلام کرد که کارآگاهان بر این باورند که ماهیت این حمله احتمالاً تروریستی نبوده است.

کد مطلب 4858107

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