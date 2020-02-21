به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در نخستین ساعات برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور در مسجد شیشه در خیابان شیخ هادی تهران، رأی خود را به صندوق انداخت.
وی را در زمان رایدادن، غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست و سخنگوی دستگاه قضا همراهی میکرد.
رئیس قوه قضائیه پس از انداختن رأی خود به صندوق در جمع خبرنگاران انتخابات را مهمترین نماد مردمسالاری دینی و جلوه رأی و اراده ملت دانست و تاکید کرد: انتخابات بهترین پادزهر در مقابل توطئهها و فتنههای دشمن است.
آیت الله رئیسی افزود: کشور ما مبتنی بر اراده مردم است و مردم دین باور و متعهد مهمترین مؤلفه قدرت هستند.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: هر چه این قدرت بیشتر نماد و نمود داشته باشد دشمن را بیش از پیش ناامید میکند.
آیتالله رئیسی با بیان اینکه انتخابات دوم اسفند هم مثل همه انتخابات در ایران اسلامی نقش بسیار تعیین کننده در سرنوشت مردم دارد، گفت: در این شرایط که آمریکاییها حرفهایی را برای ناامیدی و ایجاد یاس و سست کردن اراده ملت میزنند، مردم با حضور در انتخابات باید نشان دهند امیدوار و پایبند به نظام و انجام وظایف هستند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه انتخابات، هم حق و هم تکلیف همه مردم است، تفاوت مهم نظام انتخاباتی در ایران اسلامی را تکلیفمداری عنوان کرد و افزود: محور آنچه نامزدها و رایدهندگان را پای صندوقهای انتخاباتی میآورد، هر دو بر اساس تکلیفمداری و شناخت است.
آیتالله رئیسی با تقدیر از دستاندرکاران برگزاری انتخابات بر لزوم حفظ رأی مردم تاکید و تصریح کرد: رأی مردم حق الناس است.
رئیس دستگاه قضا افزود: همه مسئولان چه در حوزه اجرایی و چه ناظران باید از رأی مردم مراقبت کنند و به ویژه در شمارش و قرائت آرا حتماً حقوق مردم را رعایت نمایند.
آیتالله رئیسی با بیان اینکه سازوکار انتخابات در ایران اطمینان بخش است به برگزاری انتخاباتهای متعدد و مختلف در کشورمان اشاره و در عین حال تاکید کرد: همه باید نسبت به رعایت حق الناس حساس باشند.
رئیس قوه قضائیه در پایان ابراز امیدواری کرد با رأی خوب و ارزشمند ملت شاهد شکلگیری مجلسی قوی و کارآمد و خدمتگزار باشیم که علاوه بر دغدغهمندی برای انقلاب، نظام و کشور، درد مردم را بداند و گرهگشا باشد.
آیتالله رئیسی همچنین گفتگوی کوتاهی با مسئولان شعبه و اعضای هیأت امنای مسجد شیشه داشت و با حضور در مقابل یادمان شهدای محله شیخ هادی، با قرائت فاتحه نسبت به مقام شامخ این شهیدان والامقام ادای احترام کرد.
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