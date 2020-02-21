رویداد «جیره های غذایی در شرایط بحران» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، ارائه ۱۵ ایده برگزیده از ۶۳ ایده ثبت شده در سامانه رویداد کارآفرینی جیره های غذایی در شرایط بحران، انتخاب سه ایده برتر و مذاکره صاحبان ایده با متقاضیان دولتی و خصوصی عمده ترین برنامه های این رویداد کارآفرینی را رقم زدند.

دکتر قدیر رجب زاده، رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در رویداد کارآفرینی جیره های غذایی در شرایط بحران گفت: جیره های غذایی و غذا نه تنها به لحاظ جسمی، بلکه از جنبه روحی نیز زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی ادامه داد: این موسسه موضوع جیره های غذایی، مهندسی مواد غذایی برای افراد و گروه های خاص مانند دانش آموزان، سالمندان، ورزشکاران و بیماران خاص را دنبال می کند و در این زمینه آمادگی همکاری با صاحبان صنایع و سرمایه گذران را دارد.

وی تاکید کرد: بر این اساس و با توجه به شرایط حادثه خیز کشور، رویداد کارآفرینی جیره های غذایی در شرایط بحران برنامه ریزی و اجرا شد.

رجب زاده با بیان اینکه از منظر امداد رسانی به افراد حادثه دیده، فکر کردن به این موضوع اقدامی مقدس است، گفت: جیره های غذایی خاص توسط سازمان های اجرایی نظیر هلال احمر، صنایع دفاع و سایر سازمان های مرتبط طراحی شده است؛ با توجه به تحقیقات انجام شده در سطح جهانی، کشور ما در این زمینه اقدامی جدی انجام نداده است.

در ادامه دکتر سید مهدی زیارت نیا، معاون پژوهشی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی پاسخگویی به نیازها و کمک به حل بحران های کشور را به عنوان راهبردهای اجرایی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی اعلام کرد و افزود: این رویداد با توجه به موقعیت خاص کشور در بحث وقوع حوادث غیر مترقبه برنامه ریزی و با حمایت دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز نخبگان شهید فهمیده شمال شرق کشور، هلال احمر، جهاد دانشگاهی و وزارت دفاع برگزار شد.

وی گفت: ۶۳ ایده در سامانه این رویداد کارآفرینی در ۴ زمینه طراحی سبد مطلوب جیره های غذایی، طراحی محصول ویژه جیره‌های غذایی، بسته بندی جیره‌های غذایی و لجستیک جیره‌های غذایی و از ۲۶ شهر ثبت شد.

وی تاکید کرد: پس از انجام داوری ایده های ارسال شده به دبیرخانه رویداد، تعداد ۱۵ ایده به عنوان ایده های برتر انتخاب شدند که ۳ ایده برگزیده در این مراسم معرفی و ارائه شدند.