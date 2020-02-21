دادستان کل کشور: مشکل خاصی در روند انتخابات گزارش نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با حضور در ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات رأی خود را به صندوق انداخت.

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور امروز (جمعه) در حاشیه بازدید از روند برگزاری انتخابات در ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: زمانی که در شورای نگهبان بودم عملکرد دوستان را در ستاد نظارت، بررسی کردم مشکل خاصی نداشته است جز اینکه کارت خوان‌ها مشکل داشتند.

وی عنوان کرد: امیدوار هستیم که این مشکل برطرف شود. اگر مشکل رفع شود بسیار می‌تواند مؤثر باشد. ظاهراً کارت خوان‌ها مشکل دارند ما که می‌خواستیم رأی بدهیم نتوانستیم و دستگاه نخواند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: با توجه به اطلاعاتی که بنده دریافت کردم در مجموع مشکل خاصی را گزارش نداده بودند. البته سه ساعت بیشتر نیست که از انتخابات گذشته است و امیدوارم مردم با حضور گسترده خود در همین ساعات اولیه برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب رقم بزنند و یک مجلس قوی در تراز جمهوری اسلامی تشکیل دهند.

منتظری در پایان در رابطه با اختیاری بودن ثبت اثر انگشت خاطرنشان کرد: اگر هم کارت خوان‌ها فعال باشند و هم شناسنامه‌ها مهر بخورد، فکر نکنم اختیاری بودن اثر انگشت مشکل خاصی ایجاد کند. با توجه به اینکه شورای نگهبان هم تجویز کرد الزامی برای زدن اثر انگشت وجود ندارد.