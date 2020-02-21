بیش از ۸۶ هزار تعرفه در گلستان مصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون بیش از ۸۶ هزار تعرفه رأی در گلستان مصرف شده و هیچ مشکلی در حوزه‌های انتخابیه استان وجود ندارد.

وی یادآور شد: با انصراف تعدادی از نامزدها، تعداد داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گلستان به ۱۲۸ نفر رسیده است.

معاون استاندار گلستان ادامه داد: یک میلیون و ۳۳۰ هزار نفر در گلستان واجد شرایط رای دادن بوده که بیش از ۷۱ هزار نفر از آنها رای اولی هستند.

وی با بیان اینکه حدود ۲۷ هزار نفر در برگزاری انتخابات در گلستان مشارکت می کنند، گفت: تعرفه های اخذ رأی، مهر مربوط به انتخابات، بنرهای شعب و دفترچه راهنمایی شعب به تعداد موردنیاز به شعبه های اخذ رأی تحویل شده است.

شایان ذکر است؛ استان گلستان با ۶ حوزه انتخابیه اصلی هفت نماینده در مجلس دارد که دو نفر از حوزه گرگان و آق قلا، یک نفر از علی آبادکتول، یک نفر از حوزه رامیان و آزادشهر، یک نفر از کردکوی، بندرترکمن و بندرگز، یک نفر از گنبدکاووس و یک نفر از مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه‌تپه به مجلس شورای اسلامی راه خواهند یافت.