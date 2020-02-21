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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۰۰

فرماندار بافق خبر داد:

پیش‌بینی مشارکت ۹۰ درصدی مردم بافق در انتخابات مجلس یازدهم

پیش‌بینی مشارکت ۹۰ درصدی مردم بافق در انتخابات مجلس یازدهم

یزد ـ فرماندار بافق گفت: با توجه به اینکه تا این لحظه مشارکت مردم بافق به ۲۱ درصد رسیده است، پیش بینی می شود مشارکت مردم بافق تا پایان انتخابات به ۹۰ درصد برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زاده رحمانی، پیش از ظهر جمعه در ارتباط زنده ویدئویی با خبرنگاران ستاد انتخابات استان یزد اظهار داشت: انتخابات در بافق همزمان با سراسر کشور از هشت صبح امروز آغاز شده و ۱۱ شعبه شهری و ۲۷ شعبه روستایی کار جمع آوری آرا مردم را بر عهده دارند.

وی بیان کرد: انتخابات در کمال نظم و آرامش در همه شعب شهرستان بافق در حال برگزاری است و مردم این شهرستان حضوری پرشور و بانشاط در انتخابات دارند.

زاده رحمانی عنوان کرد: واجدان شرایط رأی در شهرستان مهریز حدود ۳۰ هزار و ۸۰۰ نفر هستند و نسبت آقایان و بانوان با یکدیگر برابری می‌کند.

فرماندار بافق ادامه داد: تا این لحظه مردم بافق مشارکت ۲۱ درصدی در انتخابات داشته اند و پیش بینی می‌شود تا پایان زمان رأی گیری، میزان مشارکت مردم بافق در انتخابات به ۹۰ درصد برسد.

به گزارش مهر، شهرستان بافق در حوزه انتخابیه مهریز یک نماینده راهی مجلس خواهد شد.

کد مطلب 4858505

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