معرفی کتاب «میراث ایرانی آلبرت هوتز» در شهر کتاب مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم موسی حقانی (رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر)، محمدرضا طهماسبپور (پژوهشگر تاریخ عکاسی) و حمیدرضا نوروزیطلب (مؤلف و مدیر هنری) سخنرانی خواهند داشت.
آلبرت هوتز بازرگانی هلندی، که در سال ۱۸۹۱ سفری هفت ماهه را در ایران آغاز کرد، در مجموعه عکسهای خود از ایران، ترکیه و قفقاز جنبههای متنوع زندگی ایرانیان دوره قاجار را ثبت کرده است. در عکسهای هوتز آثار باستانی و تاریخی، زندگی مردم، جزایر، پلها و جادههای ایران را با نگاهی واقعگرایانه میتوان مشاهده کرد که برای پژوهشگران خالی از لطف نیست.
حمیدرضا نوروزیطلب مؤلف و مدیر هنری این کتاب، پژوهشگر باسابقه هنری و استاد دانشگاه تهران، با استفاده از آرشیو تصاویر موزه ملی مردمشناسی لیدن هلند و مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران این کتاب نفیس را گردآوری کرده است. کتاب میراث ایرانی آلبرت هوتز که توسط انتشارات آوند دانش منتشر شده، پژوهشی مشترک میان پژوهشگران ایرانی و هلندی است. در این کتاب الگوی زمانی سفر هوتز رعایت شده و مقالاتی در توضیح مجموعه عکسها به نگارش درآمده است.
از دیگر ویژگیهای این کتاب، طراحی گرافیک و صحافی آن است. که برای نخستین بار زمینه را برای هماهنگی کامل تصاویر و متن به دو زبان انگلیسی و فارسی فراهم کرده است. طراحی کتاب به شیوهی کتابهای لاتین قرن ۱۹ اجرا شده تا حس همزمانی را به مخاطب منتقل کند. ویژگی دیگر کتاب صحافی خاص آن است. تمام تیراژ این کتاب صحافی دستی شده است و فونتها با کلیشه دستی یک به یک اجرا شده و روی جلد با ظرافت بسیار در چند لایه طراحی شده است.
