به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون پرورش کودکان و نوجوانان، چهارمین اجرای سال ۱۴۰۴ رویداد نمایش‌نامه‌نویسی و نمایش‌نامه‌خوانی «توکا» با اجرای نمایش‌نامه «خوشه‌ پروین» در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

این اثر در قالب خوانش تئاتر مستند (نمایش‌نامه‌خوانی) و در پیوستگی با سیاست‌های نوجوان‌محوری کانون و پرداختن به زندگی مفاخر ایران معاصر روی صحنه می‌رود.

نمایش‌نامه «خوشه‌ پروین» به روایت زندگی پروین اعتصامی، شاعر نامدار معاصر، از دوران کودکی تا زمان درگذشت او می‌پردازد. نویسندگی و کارگردانی این اثر را هما جدیکار بر عهده دارد.

در این اجرا محبوبه اعرابی، ساناز امینی، فاطمه بحرینی، رزیتا پرویزی، بیتا پهلوانی، هما جدیکار، میترا کریم‌خانی و مینا مقامی‌زاده به‌عنوان نقش‌خوان حضور دارند.

مدیا احمدیار موسیقی، معصومه سهرابیان روابط عمومی، سعید بهروزی و سهند بهروزی تصویر، فاطمه بحرینی طراح پوستر و بروشور هم دیگر عوامل اجرایی این پروژه هستند.

این برنامه ساعت ۱۷ روز دوم اسفند در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واقع در بوستان لاله تهران، سالن آیینه برگزار می‌شود.

ایده‌پردازی، مدیریت و برنامه‌ریزی رویداد «توکا» از سوی مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و هم‌چنین انجمن تئاتر کودک خانه‌ تئاتر انجام می‌شود.