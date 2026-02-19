اعلام اسامی بازیکنان برای پنجره دوم انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون بسکتبال، با تصمیم کادر فنی تیم ملی آقایان ایران اسامی ۱۵ بازیکن اعزامی به رقابت‌های انتخاباتی جام جهانی ۲۰۲۷ مشخص شد.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

۱- ارسلان کاظمی نائینی (استقلال)

۲- آرمان زنگنه (پالایش نفت آبادان)

۳- محمدسینا واحدی (مرالکو بولتز فیلیپین)

۴- سالار منجی (الصلیبیخات کویت)

۵- مبین شیخی (شهرداری گرگان)

۶- متین آقاجان پور (کاله مازندران)

۷- پیتر گیرگوریان(شهرداری گرگان)

۸- سیدمهدی جعفری (استقلال)

۹- محمدمهدی حیدری (استقلال)

۱۰- حسن علی‌اکبری (استقلال)

۱۱- امیرحسین آذری (طبیعت اسلامشهر)

۱۲- سیدمحمد غفاری (طبیعت اسلامشهر)

۱۳- علیرضا شریفی(استقلال)

۱۴- محمدبصیر مؤمنی (پترونوین ماهشهر)

۱۵- محمدمهدی رحیمی (استقلال )

همچنین کادر فنی تیم ملی به شرح زیر معرفی شده‌اند:

سرپرست: محسن محمدشاه علی

سرمربی: سوتیریوس مانولوپولوس

مربیان: فرزاد کوهیان افضلی و محمد کسائی‌پور

آنالیزور: الکساندر ولیس‌راکوس

بدنساز: مهدی چراغی

ماساژور: احمد گروسی

تدارکات: حسین دهقانی

تیم ملی بسکتبال بزرگسالان کشورمان جهت برگزاری بازی‌های تدارکاتی صبح امروز پنج‌شنبه ۳۰ بهمن ماه راهی قطر شد. ملی پوشان پس از دو بازی تدارکاتی راهی لبنان خواهند شد.

برنامه بازی‌های تیم ملی ایران در پنجره دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ به شرح زیر است:

۸ اسفند - ساعت ۱۹:۳۰

ایران - اردن

۱۱ اسفند - ساعت ۱۹:۳۰

ایران - سوریه