اخذ رأی مردم در ۵۰ شعبه میامی/ انتخابات مهر تایید بر نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ملایری ظهر آدینه در حاشیه بازدید از شعبه‌های اخذ رأی میامی در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه ۵۰ شعبه اخذ رأی در میامی جمع‌آوری آرای مردم ر ا بر عهده دارند، ابراز داشت: از این تعداد ۳۳ شعبه در بخش مرکزی و تعداد ۱۷ شعبه در بخش کالپوش مستقر است.

وی افزود: از تعداد ۵۰ شعبه اخذ رأی، تعداد ۳۴ شعبه ثابت و تعداد ۱۶ شعبه سیار را شامل می‌شود که از تعداد ۱۶ شعبه سیار، ۱۲ شعبه در بخش مرکزی میامی و چهار شعبه در بخش کالپوش وجود دارند.

فرماندار میامی ضمن بیان اینکه این شهرستان با آمادگی کامل یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را به اتمام خواهد رساند، ابراز داشت: یک هزار و ۲۰۰ نفر مجریان و دست‌اندرکاران برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند.

ملایری بابیان اینکه شرکت و حضور حداکثری در انتخابات یک وظیفه و تکلیف الهی است، تصریح کرد: اگر می‌خواهیم که دیگران در امور داخلی کشور ما دخالت نکنند می‌بایست امروز خودمان پای صندوق‌های رأی حضور یافته و نقشه و توطئه‌های دشمن را خنثی کنیم.

وی افزود: هر برگ رأی مصداق دموکراسی و مهر تائید بر نظام مقدس جمهوری اسلامی است لذا می‌بایست امروز بیش از گذشته در این برهه حساس سیاسی حضور یافته و در انتخابات شرکت کنیم.