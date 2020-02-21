  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۷:۳۰

رایگانی خبرداد؛

آمادگی تعزیرات برای برخورد با گرانفروشی ماسک و دستکش یکبار مصرف

آمادگی تعزیرات برای برخورد با گرانفروشی ماسک و دستکش یکبار مصرف

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از آمادگی این سازمان برای رسیدگی به گرانفروشی ماسک و دستکش یکبار مصرف در پی شیوع ویروس کرونا خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد گرانفروشی ماسک و دستکش یکبار مصرف توسط برخی سودجویان گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه آماده رسیدگی و برخورد با تخلفات است و هموطنان می‌توانند شکایات خود را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ و یا تارنمای t135.ir به این سازمان اعلام کنند.

وی افزود: در این زمینه قیمت اعلامی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت برای ما مبنا است و چنانچه سقف قیمت براساس کیفیت کالاهای موجود در بازار مشخص باشد، قطعاً به این تخلفات رسیدگی می‌کنیم.

رایگانی اظهار داشت: از کارخانه‌های تولیدی نیز درخواست داریم تا الزامات قیمت گذاری کالاها را رعایت کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: با توجه به اینکه شیوع بیماری کرونا باعث لزوم استفاده از ماسک و دستکش یکبار مصرف برای پیشگیری از ابتلاء شده، با کسانی که به دنبال سودجویی و به خطر انداختن سلامت مردم باشند؛ بدون چشم پوشی و برابر قانون در اسرع وقت برخورد می‌کنیم.
 

کد مطلب 4858980

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها