آمادگی تعزیرات برای برخورد با گرانفروشی ماسک و دستکش یکبار مصرف

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد گرانفروشی ماسک و دستکش یکبار مصرف توسط برخی سودجویان گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه آماده رسیدگی و برخورد با تخلفات است و هموطنان می‌توانند شکایات خود را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ و یا تارنمای t135.ir به این سازمان اعلام کنند.

وی افزود: در این زمینه قیمت اعلامی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت برای ما مبنا است و چنانچه سقف قیمت براساس کیفیت کالاهای موجود در بازار مشخص باشد، قطعاً به این تخلفات رسیدگی می‌کنیم.

رایگانی اظهار داشت: از کارخانه‌های تولیدی نیز درخواست داریم تا الزامات قیمت گذاری کالاها را رعایت کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: با توجه به اینکه شیوع بیماری کرونا باعث لزوم استفاده از ماسک و دستکش یکبار مصرف برای پیشگیری از ابتلاء شده، با کسانی که به دنبال سودجویی و به خطر انداختن سلامت مردم باشند؛ بدون چشم پوشی و برابر قانون در اسرع وقت برخورد می‌کنیم.

