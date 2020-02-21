  1. سیاست
  2. دولت
۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۷:۴۱

اطلاعیه شماره ۳۲ ستاد انتخابات کشور؛

نمایندگان فرماندار و اعضای شعب نیازبه تعرفه وبرگ رأی رااطلاع دهند

نمایندگان فرماندار و اعضای شعب نیازبه تعرفه وبرگ رأی رااطلاع دهند

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۳۲ اعلام کرد: نمایندگان فرماندار و اعضای شعب نیاز به تعرفه و برگ رأی را اطلاع دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۳۲ اعلام کرد: با توجه به حضور گسترده ملت حماسه ساز ایران اسلامی در شعب اخذ رأی به نمایندگان فرماندار و اعضای شعب ابلاغ می‌گردد تعرفه‌ها و برگه‌های رأی مصرف نشده شعبه را شمارش نمایند و در صورت نیاز به دریافت تعرفه‌های بیشتر به فرمانداری و بخشداری مربوط جهت تأمین کسری تعرفه و برگ رأی اطلاع دهند.
 

کد مطلب 4859007

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها