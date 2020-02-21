به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۳۲ اعلام کرد: با توجه به حضور گسترده ملت حماسه ساز ایران اسلامی در شعب اخذ رأی به نمایندگان فرماندار و اعضای شعب ابلاغ میگردد تعرفهها و برگههای رأی مصرف نشده شعبه را شمارش نمایند و در صورت نیاز به دریافت تعرفههای بیشتر به فرمانداری و بخشداری مربوط جهت تأمین کسری تعرفه و برگ رأی اطلاع دهند.
اطلاعیه شماره ۳۲ ستاد انتخابات کشور؛
نمایندگان فرماندار و اعضای شعب نیازبه تعرفه وبرگ رأی رااطلاع دهند
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۳۲ اعلام کرد: نمایندگان فرماندار و اعضای شعب نیاز به تعرفه و برگ رأی را اطلاع دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۳۲ اعلام کرد: با توجه به حضور گسترده ملت حماسه ساز ایران اسلامی در شعب اخذ رأی به نمایندگان فرماندار و اعضای شعب ابلاغ میگردد تعرفهها و برگههای رأی مصرف نشده شعبه را شمارش نمایند و در صورت نیاز به دریافت تعرفههای بیشتر به فرمانداری و بخشداری مربوط جهت تأمین کسری تعرفه و برگ رأی اطلاع دهند.
کد مطلب 4859007
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