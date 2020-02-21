نمایندگان فرماندار و اعضای شعب نیازبه تعرفه وبرگ رأی رااطلاع دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۳۲ اعلام کرد: با توجه به حضور گسترده ملت حماسه ساز ایران اسلامی در شعب اخذ رأی به نمایندگان فرماندار و اعضای شعب ابلاغ می‌گردد تعرفه‌ها و برگه‌های رأی مصرف نشده شعبه را شمارش نمایند و در صورت نیاز به دریافت تعرفه‌های بیشتر به فرمانداری و بخشداری مربوط جهت تأمین کسری تعرفه و برگ رأی اطلاع دهند.

