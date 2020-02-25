به گزارش خبرنگار مهر، رمان «بامداد فلوجه» نوشته والتر دینمایرز بهتازگی با ترجمه سیدعبدالحمید میرحسینی توسط انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی اینکتاب در سال ۲۰۰۸ منتشر شده است.
والتر دینمایرز نویسنده سیاهپوست اینکتاب، در اثر پیشرو قصه سربازی آمریکایی را روایت کرده که در سال ۲۰۰۳ پس از شروع جنگ آمریکا علیه عراق بهعنوان داوطلب ارتش به اینکشور اعزام شد. او که پس از حوادث ۱۱ سپتامبر و با تاثیرپذیری از تبلیغات حکومت آمریکا، احساس بیمصرفبودن کرده و میخواسته برای کشورش کاری انجام دهد، عضو ارتش شده و به عراق اعزام میشود؛ در صورتی که پدر و عمویش با اینتصمیم مخالف بودهاند.
پدر رابین یا همان راوی اتفاقات کتاب، برای دانشگاهرفتن او نقشهها داشته اما پسرش را هوایی رفتن به عراق میبیند و عمو ریچی هم که تجربه جنگ ویتنام را از سر گذرانده بوده، به او میگوید روزی از پیوستن به ارتش پشیمان میشود. رابین هم بعداً پس از حضور در عراق، پشیمانی موردنظر عمویش را تائید میکند و به آن میرسد.
رمان «بامداد فلوجه» در ۱۵ فصل نوشته شده است.
در قسمتی از اینکتاب میخوانیم:
فقط یکساعت و ده دقیقه طول کشید تا به محلی که اِی -۱۰ بمباران کرده بود برسیم. یک ساختمان کوچک در آنجا بود با ظاهری بسیار ساده که شاید مسجد بود و حدود پانزده ساختمان دوطبقه. بیشتر ساختمانها آسیب دیده بودند و دو ساختمان به تلی از خاک تبدیل شده بودند. دو هاموی در منطقه گشت میزدند. فقط از خیابانها رد میشدند.
کولز اعلام کرد: «اونا ایتالیایی هستن. نمیدونم چطور تونستیم قانعشون کنیم که واقعاً نیروی پیاده بفرستند، ولی به هر حال اونا بخشی از ائتلاف هستن.»
برای ما بسیار جالب بود و من دوست داشتم آنها را ببینم. گشتی در اطراف زدیم تا به جایی رسیدیم که میشد مدرسه باشد. نیمی از طبقه دوم منهدم شده بود. یک ردیف سوراخ بهطور مورب در جلوی ساختمان ایجاد شده بود. جایی که ردیف سوراخها به در میرسید گودی بزرگی در دیوار سیمانی ایجاد شده بود. قسمت بالایی در ورودی سر جایش بود ولی قسمت پایین از بین رفته بود.
چند زن در کناری زیر سایه درختی نشسته بودند. آنها نوارهایی از پارچه میبریدند و به صورت کلاف کوچک در میآوردند. احمد جلو رفت و با آنها صحبت کرد. یکی از زنان برگشت و به ساختمان کوچکی در حدود ۵۰ متری اشاره کرد. چیزهایی روی دیوار نوشته شده بود و دایرهای هم بود که شبیه یک جور آرم به نظر میآمد.
اینکتاب با ۲۷۶ صفحه و قیمت ۳۲ هزار تومان منتشر شده است.
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