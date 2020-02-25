شخم زمستانه ۵۵ درصد شالیزارهای شهرستان صومعه سرا

احمد پادیاب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش نزولات آسمانی مطلوب در سال جاری، اظهار کرد: تاکنون حدود ۵۵ درصد از اراضی شالیزاری شهرستان صومعه سرا شخم زمستانه زده اند.

وی با بیان اینکه در چندسال گذشته به دلیل کمبود آب زراعی یکی از اولویت‌های جهاد کشاورزی شخم زدن زمین‌های کشاورزی با استفاده از نزولات آسمانی در جهت صرفه جویی و استفاده بهینه از این نعمت خدادادی است، افزود: خوشبختانه با اقدامات انجام شده شهرستان صومعه سرا در این سال‌ها جز شهرستان‌های پیشرو در انجام این کار بوده است.

رئیس جهاد کشاورزی صومعه سرا درباره مزایای انجام شخم زمستانه در زمین‌های کشاورزی توسط کشاورزان گفت: صرفه‌جویی در میزان مصرف آب و کاهش جمعیت برخی از آفت‌های برنج و غنی‌سازی خاک از مزایای شخم زمستانه مزارع برنج است.

وی خاطرنشان کرد: شخم‌زنی در این فصل سبب آمادگی خاک برای کشت می‌شود و کشاورزان برای بهره‌مندی از نزولات جوی و استفاده بهینه از آب‌های سطحی به شخم زدن زمین‌های شالیزاری خود اقدام کنند.

پادیاب در ادامه با اشاره به وجود ۲۸ هزار هکتار زمین شالیزاری در سطح شهرستان صومعه سرا، تصریح کرد: تاکنون ۱۵ هزار هکتار معادل ۵۵ درصد اراضی شالیزاری صومعه سرا شخم زده شده اند.

وی ادامه داد: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است.