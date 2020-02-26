به گزارش خبرنگار مهر، موزه لودیگ کلن برای دوستداران هنر پاپ آرت، هنرهای انتزاعی و سوررئالیستی در جهان، بسیار آشناست. جایی که بزرگ‌ترین مجموعه پاپ آرت اروپا، نقاشی‌های آوانگارد روسیه، یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های اکسپرسیونیسم آلمانی و آثار هنرمندان بزرگی مانند پیکاسو، روی لیختن اشتاین و اندی وارهل را در خود جای داده است.

ایده شکل‌گیری موزه لودیگ از زمانی شروع شد که یک زوج آلمانی تصمیم گرفتند، بیش از ۳۰۰ اثر هنری مدرن را برای بازدید عمومی در اختیار مسئولان موزه والراف ریچاردز قرار دهند. موزه والراف ریچاردز سال‌هاست که به محل نمایش آثار هنرهای زیبا از قرون وسطی تا اوایل قرن بیستم میلادی تبدیل شده است.

در سال ۱۸۲۴، فرانتس والراف برای اولین‌بار کلکسیون گسترده‌ای از آثار هنری قرون وسطی را به شهر کلن آورد و این موزه را راه‌اندازی کرد. نیم قرن پس از آن، یعنی در سال ۱۹۷۶، پیتر و ایرنه لودویگ تصمیم گرفتند تا ۳۵۰ اثر هنری مدرن را برای بازدید عمومی در اختیار موزه فرانتس والراف قرار دهند. در عوض، مسئولان شهر کلن نیز متعهد شدند، آثاری که پس از سال ۱۹۰۰ در اختیار موزه والراف قرار گرفته بودند را به ساختمانی جدید منتقل کنند که همزمان در اختیار مؤسسه لودویگ و موزه والراف ریچاردز قرار داشته باشد.

ساختمان جدید در سال ۱۹۸۶ در نزدیکی کلیسای جامع کلن افتتاح شد. اما در سال ۱۹۹۴ قرار شد که مؤسسه لودویگ و موزه والراف ریچاردز به عنوان دو موزه مستقل به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین راه آن‌ها از یکدیگر جدا شد. بعدها یکی از بزرگ‌ترین کلکسیون‌های پیکاسو در اروپا، مجموعه‌های اکسپرسیونیسم آلمانی و نقاشی‌های آوانگارد روسیه نیز در اختیار موزه لودویگ قرار گرفت. بنابراین این موزه به تدریج به یکی از مهم‌ترین موزه‌های هنری آلمان بدل شد. در حال حاضر، بیش از ۶۰ هزار اثر در موزه لودویگ در معرض بازدید عموم قرار دارد. آثار درون این موزه شامل آثار پاپ آرت، آبستره و سورئال است.

همچنین این موزه، آثار هنرمندانی مانند اندی وارهول و روی لیختن اشتاین را در خود جای داده است. علاوه بر این‌ها، موزه لودویگ دارای کلکسیونی از آثار جوزف هابریش از سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۳۹ است که در سال ۱۹۴۶ به شهر کلن اهدا شده است. از سوی دیگر، بخشی از موزه لودویگ به مجموعه‌ای غنی از عکاسی جهان اختصاص یافته است. در این بخش از موزه، ۷۰ هزار عکس از قرن نوزدهم تاکنون وجود دارد.‌

این گزارش توسط رایزنی فرهنگی ایران در آلمان تهیه و در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده شد.