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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۲۶

تداوم سایه کرونا بر بازارهای آسیایی

سهام استرالیا، کره‌جنوبی، ژاپن و هنگ‌کنگ سقوط کرد

سهام استرالیا، کره‌جنوبی، ژاپن و هنگ‌کنگ سقوط کرد

با نگرانی شدید سرمایه‌گذاران از شیوع سریع ویروس کرونا در خارج از چین، بازارهای مالی اروپا و آمریکا به شدت سقوط کرد تا روز چهارشنبه بازارهای آسیایی هم به دنبال آن سقوط کنند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، با نگرانی شدید سرمایه‌گذاران از شیوع سریع ویروس کرونا در خارج از چین، بازارهای مالی اروپا و آمریکا به شدت سقوط کرد تا روز چهارشنبه بازارهای آسیایی هم به دنبال آن سقوط کنند.

نیکی ژاپن به دنبال سقوط ۳ درصدی روز گذشته، ۰.۸۴ درصد افت کرد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۲.۳۱ درصد سقوط کرد و کوسپی کره‌جنوبی ۱.۱۰ درصد از ارزش خود را از دست داد. سهام بانک‌های استرالیایی بین ۱.۷۹ درصد تا ۲.۵۴ درصد سقوط کردند.

در بازار چین، شاخص کامپوزیت شانگهای با افت اندک ۰.۱۸ درصدی روبرو شد، در حالی که هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۰.۶۸ درصد پایین آمد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن ۰.۹۸ درصد پایین آمد.

در بازار ارز، شاخص دلار از ۹۹.۳ واحد دیروز، تا ۹۹.۱۱۵ واحد پایین آمد.

نرخ برابری ین ژاپن با دلار آمریکا از ۱۱۰.۱۲ واحد دیروز تا ۱۱۰.۴۴ واحد تضعیف شد.

یوآن چین هم ۰.۱۵ درصد در بازارهای خارجی افت کرد تا نرخ برابری آن با دلار به ۷.۰۲۳۴ واحد برسد.

کد مطلب 4863533

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