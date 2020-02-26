خبرگزاری مهر - گروه هنر- عطیه مؤذن: پخش فصل جدید «عصر جدید» از شب گذشته ششم اسفندماه از شبکه سه سیما آغاز شد. این فصل از «عصر جدید» قرار است با چند قسمت ابتدایی که به راستی آزمایی متقاضیان ورود به برنامه اختصاص خواهند داشت، پخش خود را آغاز کند. شب گذشته اولین قسمت از این فرآیند راستیآزمایی پخش شد و برخی از شرکت کنندگان در برنامه که قرار است به مرحله اصلی مسابقه ورود کنند و یا در همان مرحله ابتدایی حذف شدهاند مشخص شدند.
قرار است مرحله راستی آزمایی حدود چهار قسمت باشد و با آنچه که در قسمت اول دیده شد احتمالاً همه کسانیکه در این فصل از برنامه شرکت کردهاند با یک اجرای مختصر و کوتاه، توانمندی خود را برای مخاطب عرضه خواهند کرد که این اتفاق میتواند برای جذابیت قسمتهای اصلی برنامه یک ریسک محسوب شود. با این شکل از حضور شرکت کنندگان و نمایش مهارت اولیه شأن برای مخاطب احتمالاً درصد زیادی از غافلگیریها برای مخاطب رونمایی خواهد شد چراکه بیشترین جذابیت مسابقات استعدادیابی به حضور شرکتکننده روی استیج برنامه و دیدن مهارت و استعداد وی در همان لحظه ابتدایی است بدون اینکه مخاطب هیچ تصوری از او داشته باشد و گویی «عصر جدید» این برگ برنده را فارغ از اجراهای اصلی همان ابتدا برای مخاطب رو میکند.
از نکات قابل توجه در بخش مربوط به فرآیند راستیآزمایی در کنار خود احسان علیخانی به جای داوران اصلی افرادی چون ارشا اقدسی بدلکار، ایمان قیاسی مجری پشت صحنه برنامه، روزبه معینی، بهرام عظیمی انیماتور و برخی از مربیان باشگاه مهارت حضور داشتند. همچنین از میان برگزیدههای فصل قبلی نیز افرادی چون سعید فتحیروشن علیخانی را در این داوریها یاری میکردند.
داوران در مرحله راستی آزمایی بیشتر مربیانی بودند که در پشت صحنه دیده میشدند و یا چندین بار احسان علیخانی در فصل قبل به حضور آنها و کمکهایشان به شرکتکنندهها اشاره کرده بود.
شرکت کنندگان در قسمت نخست در حوزههایی چون خوانندگی، بازیگری، شعبده و حرکات آکروباتیک و نمایشی بودند که علاقه به خوانندگی در میان آنها نسبت به دیگر حوزهها بیشتر بود.
با این همه تب و تاب دومین فصل از برنامه «عصر جدید» از همین شبها آغاز شده و طبق اعلام قبلی از شب ولادت حضرت علی (ع) شاهد اجرای متقاضیان در برابر ترکیب ثابت چهار نفره داوران برنامه خواهیم بود؛ اجراهایی که از میان آنها احتمالاً چهرهها و استعدادهای تازهای معرفی خواهند شد.
استعدادهای کشفشده فصل اول چه میکنند؟
به بهانه آغاز فصل جدید برنامه اما خالی از لطف ندیدیم مروری داشته باشیم بر استعدادهای برتر و چهرههای مطرح شده در فصل قبل که از طریق این برنامه فضای بیشتری برای عرضه توانمندیهای خود پیدا کردند.
فاطمه عبادی؛ معجزه طراحی با شن
نفر اول فصل نخست «عصر جدید» و به نوعی قهرمان اصلی مسابقه فاطمه عبادی هنرمندی بود که با شن نقاشی میکرد. او از همان ابتدای ورودش به مسابقه توانست نگاه مخاطب عادی و داوران برنامه را به خود جذب کند. به ویژه که طرحهای شنی خود را با نگاهی انسانی و دغدغههایی اجتماعی همراه کرد.
فاطمه عبادی که اهل اهواز است اولین طرح خود را با موضوعی درباره هوای خوزستان خلق کرد و در ادامه طرحهایش سراغ کودکان کار، سرطانیها و موضوع مادر رفت.
او در همه این طرحها فضایی داستانی را برای آثارش ایجاد کرد و توانست مخاطب را با قصههایی دراماتیک با خود همراه کند. عبادی بعد از اینکه با رأی ۶ و نیم میلیونی به مقام اول این برنامه دست یافت اعتباری ۵۰۰ میلیون تومانی دریافت کرد تا بتواند در همین زمینه مهارت خود، فضایی برای کار و آموزش دیگر علاقمندان را فراهم آورد.
از طرف دیگر او در این چند ماه طرحهای شنی برای برخی از برنامهها و کلیپها هم زد. از جمله اصلیترین حضورهای وی ساخت تیتراژ برنامه «چهل چراغ» با اجرا و تهیهکنندگی مجتبی امینی از شبکه سه سیما بود که در ایام محرم و صفر روی آنتن رفت و عبادی هر شب با موضوعات عاشورایی طرحهایی را برای مخاطبان ارائه کرد.
همچنین از طرف شبکه سه سیما هماهنگیهایی شد تا او با مؤسسه «ماوا» زیرمجموعه موسیقایی سازمان اوج نیز همکاریهایی داشته باشد و در کلیپهایی که از طرف آنها تهیه و تولید میشد نیز طرحهای شنی خود را ارائه کند.
محمد زارع؛ هیجان در سکوت
محمد زارع جوان ۲۰ ساله اهل شیراز و از شرکتکنندگان سر به زیر و آرام فصل اول «عصر جدید» بود که برخلاف ظاهر آرامش با نمایشهای خاص و خطرناکش مورد توجه قرار گرفت. نمایشهای او با پرتاب چاقو البته با انتقاداتی هم مواجه شد که یکی از جدیترین منتقدانش هم رؤیا نونهالی بود که البته با فلسفهای که از این پرتاب چاقوها از طرف خود زارع ارائه شد او هم در نهایت روی آوردن به چنین مهارتی را پذیرفت.
اجرای پایانی زارع در مسابقه با وسایلی که خودش سازنده آنها بود توانست مخاطبان را به خود جذب کند. زارع اگرچه تحصیل کرده نیست و حتی در برنامه اعلام کرد که قصد تحصیل هم ندارد اما اعلام کرد برای اجراهای خود مطالعه میکند و وسایل و تجهیزات اجراها را از طریق مطالعات، آموزشها و مشورتها طراحی میکند که یکی از ویژگیهای اجراهای نمایشی اوست. زارع با رأی حدود ۶ میلیون در فینال عصر جدید مقام دوم را کسب کرد و اعلام شده که او قرار است به عنوان مربی در فصل جدید «عصر جدید» شرکت کنندگان را همراهی کند.
پارسا خائف؛ صدای جوان، استعداد نوجوان
پارسا خائف نوجوان ۱۴ ساله یکی از پرحاشیهترین و البته مشهورترین شرکتکنندگان عصر جدید بود که بخشی اعظم این حاشیهها نه به خودش بلکه به واکنشها نسبت به حضور این نوجوان آذری و استعداد او در خوانندگی مرتبط بود.
پارسا استعداد نوجوانی بود که پیش از «عصر جدید» هم توانمندی خود را در جشنوارههای تخصصی موسیقی به نمایش گذاشته بود و از کودکی در حرفه موسیقی مشغول به کار شده است. این هنرمند اردبیلی سال ۹۷ در رشته آواز به خاطر اجرای تصنیف «در میان گلها» استاد زنده یاد همایون خرم به عنوان نفر برگزیده کشوری جشنواره نوای خرم معرفی شد.
خائف همچنین نفر برگزیده و نفر اول جشنواره ملی موسیقی جوان در رشته آواز ایرانی شده بود و همه اینها حضور و ورود استعدادی تازه به عرصه موسیقی و خوانندگی را نوید میداد.
ورود پارسا به «عصر جدید» نیز از همان اجراهای ابتدایی با واکنشهای مثبت داوران و حتی مردم همراه شد. مردمی که شاید همیشه تصور میشد بیشتر به اجراها و قطعات پاپ علاقه مند است اتفاقاً اجراهای سنتی پارسا را دنبال میکرد و نسبت به آنها فیدبکهای مثبتی نشان میداد. این میزان از توجه به خائف اما برای برخی از کارشناسان و موسیقی دانان و بزرگان این عرصه با نگرانیهایی هم همراه شد و انتقاد کردند که او چون در ابتدای راه است بیش از اینها باید مراقبش بود تا بتواند به سلامت از این مسیر پرمخاطره در پیشرفتهای موسیقایی خود عبور کند.
خائف این روزها یکی از پرکارترین هنرمندان و استعدادهای عصر جدید است. او در اولین رویداد رسمی توانست تیتراژ یک برنامه تلویزیونی را بخواند و با خوانندگی در مسابقه «میدون» که از شبکه سه سیما روی آنتن میرود به عنوان خواننده جوان تیتراژهای تلویزیونی نیز نام خود را ثبت کرد.
با این حال نگرانیها درباره فعالیت و مسیر آینده خائف هنوز هم ادامه دارد او این روزها در برخی از مراسمهای افتتاحیه و رونماییها شرکت میکند و با دریافت مبالغ میلیونی آن هم از طرف مدیران برنامههایش (!) خوانندگی میپردازد. اتفاقی که میتواند او را از مسیر اصلی حرفه خود بازدارد و به سمت اتفاقات تجاری هدایت کند.
سعید فتحی روشن؛ بازی با شعبده
یکی از پر رمز و رازترین شرکتکنندگان «عصر جدید» سعید فتحی روشن است که در تمام اجراهای خود توانست با حقههای نمایشی و شعبدههایش مخاطب را با غافلگیریهای پی در پی همراه کند. او با همان اجرای اولیهاش مخاطب را به خود جذب کرد و این درحالی بود که پیش از این هم چند باری دیگر در برنامههای تلویزیونی حضور یافته بود. اما حضورش در این برنامه باعث شد بارها مخاطبان اسم و حقههای او را در فضای مجازی و سایتها سرچ کنند و حتی به فعالیتهای شعبده و منتالیسم بیشتر علاقهمند شود.
یکی از هنرهای فتحی روشن این بود که در کنار بسیاری از شعبدهبازانی که در این برنامه حضور پیدا میکرد توانست اجراهای خود را با رمز و رازهایی فراتر از اجراهای روتین و مرسوم شعبده همراه کند و برای همین ذهنیت مخاطب را بیشتر درگیر خود کرد.
این برگزیده «عصر جدید» این روزها یکی از مهمترین خروجیها و دستاوردهای مسابقه را دارد و توانسته است به طور رسمی وارد فعالیت برنامهسازی شود. فتحی روشن این روزها در پی ساخت مسابقه «بازیمون» برای شبکه سه سیما است که چند باری تیزرهای آن از شبکه روی آنتن رفت و برای شرکت کنندگان فراخوان داده شد.
«بازیمون» برنامهای شبیه بازی در «اتاقهای فرار» است و باید دید چقدر امکان اجرایی شدن چنین بازیهایی در تلویزیون همراه با جذابیت و سرگرمی فراهم شده است. با این حال فتحی روشن در نقطهای متناسب با پیشرفت خود در حوزه مهارتی اش قرار گرفته است.
دختران نینجا؛ ستارههای امید
در میان پنج برگزیده اصلی مسابقه «عصر جدید» شاید دختران نینجا تنها کسانی بودند که دیگر نتوانستند در تلویزیون دیده شوند. هرچند قولهایی مبنی بر حضور آنها در تلویزیون داده شد و قرار بود در شبکه ورزش یک برنامه اختصاصی داشته باشند با این حال این برنامه هنوز روی آنتن نرفته است.
«دختران نینجا» همان دختران سیاه پوشی بودند که حرکات رزمی شأن در «عصر جدید» خیلیها را به حیرت واداشت و اصلاً نفس حضورشان در تلویزیون و انجام این حرکات نوعی تابوشکنی برای سیما فرض میشد مثل خیلی از خط قرمزهای فرضی دیگری که «عصر جدید» نشان داد بیشتر یک تصور ذهنی میماند تا قانونی رسمی.
هر بار اجرای دختران نینجا در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته میشد حرکاتی که بیشتر از سخت بودن اتحاد و یکپارچگی و انسجام این دختران را در تمرینهای زیاد نشان میداد و البته با مخاطرات زیادی هم همراه بود مثل همان آخرین اجرا در فینال که باعث شد یکی از این دختران نیز با مصدومیت همراه شود.
حضور دختران نینجا از همان ابتدا در برنامه اقبال زیادی برایشان به همراه داشت و مربی آنها بارها در مصاحبههایی از میزان علاقه مردمی به آموزش این حرکات رزمی در باشگاههای ورزشی اشاره کرد. اگرچه آنها در فضای خارج از تلویزیون به فعالیتهای خود ادامه میدهند اما هنوز در شبکه ورزش برنامهای اختصاصی نداشته اند.
برادران قاسمی؛ خوانندگی روی استیج
غیر از پنج برگزیده اصلی، «عصر جدید» توانست مسیری برای شهرت و معرفی توانمندیهای برخی دیگر از چهرهها و شرکتکنندههای برنامه باشد. از جمله این شرکتکنندگان دو برادر کرد یعنی کارزان و عبدالباسط قاسمی دو جوان کرد بودند که توانستند با اجراهای بومی خود مخاطب را به خطه و قطعات موسیقایی کردی علاقه مند کنند.
این دو برادر اگرچه به برگزیدههای اصلی مسابقه راه نیافتند اما توانستند در مسیر استعدادهای خود رویدادهایی رسمی را رقم بزنند. از جمله اینکه آنها در دی ماه سال جاری اولین کنسرت خود را در تالار همایش ۹ دی شهر هشتگرد برگزار کردند که اتفاقاً با استقبال مردم سنندج هم همراه شد.
این در حالی است که قیمت بلیت کنسرت این دو هنرمند بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود.
کارزان و عبدالباسط قاسمی از جمله هنرمندانی هستند که پیش از ورود به دنیای خوانندگی در پیشه آرایشگری و رانندگی فعالیت میکردند. این دو برادر صدای خود را اولین بار در فصل اول برنامه عصر جدید به مخاطبان ارائه کردند. این دو برادر در این برنامه پرطرفدار بود که بعد از دریافت کارت طلایی از آریا عظیمینژاد، به مرحله دوم هم رسیدند و اجرایشان در این مرحله نیز با اقبال مواجه شد.
کارزان و عبدالباسط قاسمی همچنان در حوزه موسیقی فعالیت دارند و به صورت جدیتر در رویدادها و افتتاحیهها برای ارائه کنسرت و اجرای قطعات حاضر میشوند که بعضاً گفته شده است آنها هم از مبالغ بالایی برای حضور در این رویدادها بهره برده اند.
علی جعفری؛ قهوهچی محبوب
علی جعفری (علی قمی) از دیگر شرکتکنندگان محبوب و شهرت گرفته از قاب فصل نخست «عصر جدید» بود که حضور و دیده شدنش در این برنامه کمک کرد طرفداران بسیاری پیدا کند.
مهارت خاص او در این برنامه این بود که توانست با یک دست سینیای پر از فنجانهای چای تدارک ببیند. نحوه کلام و سخن گویی او نیز با شیرینیهایی همراه بود که مخاطبان را جذب کرد و اتفاقاً باعث شد تا مرحلهای هم بالا رود.
او بعد از این برنامه در شبکه اجتماعی خود طرفداران بیشتری هم پیدا کرد اما حضور مجدد او در قاب تلویزیون مربوط به یک مسابقه استعدادیابی در حوزه «کارآفرینی» بود؛ جعفری در حاشیه مسابقه «میدون» از شبکه سه حضور پیدا کرد که این حضور بهخصوص در ویژه برنامه «شب یلدا» این برنامه بیشتر دیده شد. قهوهچی محبوب «عصر جدید» حالا یکی از چهرههای محبوب برای برنامهسازان تلویزیون نیز محسوب میشود و دور از انتظار نیست که شاهد حضور او در ویژهبرنامههای سیما در مناسبهای خاص هم باشیم.
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