کرونا در کشور از روزهای گذشته نگرانی‌هایی در زمینه برگزاری همایش‌هایی که با حضور تعداد زیادی از مخاطبان برگزار می‌شود وجود داشته است و دراین راستا برگزاری مسابقات قرآن که جنبه بین‌المللی دارد و افرادی از سایر کشورها در این مسابقات حضور می‌یابند و همچنین با توجه به تعداد چشمگیر افرادی که چه به عنوان متسابق چه به عنوان مخاطب و برگزارکننده با این رویداد در ارتباط هستند، توجه به نکات لازم برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا امری ضروری به نظر می‌رسد. به گزارش خبرگزاری مهر ، کریم دولتی، رئیس بنیاد مسابقات قرآن کریم با اعلام این خبر گفت: با توجه به شیوع ویروسدر کشور از روزهای گذشته نگرانی‌هایی در زمینه برگزاری همایش‌هایی که با حضور تعداد زیادی از مخاطبان برگزار می‌شود وجود داشته است وراستا برگزاری مسابقات قرآن که جنبه بین‌المللی دارد و افرادی از سایر کشورها در این مسابقات حضور می‌یابند و همچنین با توجه به تعداد چشمگیر افرادی که چه به عنوانچه به عنوان مخاطب و برگزارکننده با این رویداد در ارتباط هستند، توجه به نکات لازم برای پیشگیری از شیوع بیماریامری ضروری به نظر می‌رسد.

وی اظهار کرد: به همین منظور در جلسه ستاد برگزاری مسابقات بین المللی قرآن که در روز شنبه سوم اسفندماه برگزار شد، مقرر شد که استعلام کتبی از وزارت بهداشت به عنوان مرکز تخصصی اعلام نظر درمورد این موضوع صورت بگیرد تا نسبت به موضوع برگزاری مسابقات و مقدماتی که باید انجام شود، تعیین تکلیف شود.



دولتی یادآور شد: با توجه به پاسخ استعلام که سه شنبه ششم اسفندماه به سازمان اوقاف و امور خیریه ابلاغ شد در نتیجه مشخص نبودن وضعیت و با توجه به اینکه مسابقات در هفته سوم فروردین ماه برنامه ریزی شده و قطعاً بعضی برنامه ریزی ها و فعالیت‌ها باید حتی زودتر از این زمان انجام شود، برگزاری مسابقات به تاریخ دیگری موکول شد.



دولتی عنوان کرد: با در نظر گرفتن محل برگزاری مسابقات قرآن در حرم مطهر امام رضا (ع) که به طور طبیعی از ازدحام فراوانی برخوردار است و حضور شرکت کنندگان که از سایر کشورها به ایران می آیند و عموم مردم که به عنوان مخاطب در مسابقات حضور می‌یابند و با توجه به مشکلاتی که با شیوع ویروس کرونا بوجود آمده، برگزاری مسابقات در ابتدای سال آینده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده مناسب نیست.

وی تصریح کرد: بنابراین مسابقات قرآن بعد از ماه رمضان در تاریخی که پس از کارشناسی و با هماهنگی تمام دست اندرکاران مختلف مشخص خواهد شد، برگزار می‌شود و طی روزهای آینده نیز زمان جدید برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم اطلاع رسانی خواهد شد.