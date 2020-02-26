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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۴۶

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

آمادگی تولیدکننده البرزی/ تولید ۱۰ تن پارچه موردنیاز ماسک

آمادگی تولیدکننده البرزی/ تولید ۱۰ تن پارچه موردنیاز ماسک

کرج - مدیرعامل شهرک صنعتی اشتهارد از آمادگی تولیدکننده البرزی برای کمک به مهار ویروس کرونا خبر داد و گفت: این تولیدکننده روزانه ۱۰ تن پارچه مورد نیاز ماسک تولید می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ثاقبی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی شهرک صنعتی اشتهارد، اظهار کرد: یکی از واحدهای شهرک صنعتی اشتهارد توانایی تولید روزانه ۱۰ تن پارچه «اسپان لس» را دارد.

وی افزود: این میزان اسپان لس می‌تواند بخش زیادی از پارچه مورد نیاز تولید ماسک کشور را پوشش بدهد.

مدیرعامل شهرک صنعتی اشتهارد با بیان اینکه محصولات این اسپان لس از لحاظ کیفیت در سطح بالایی قرار دارد، بیان کرد: این واحد توانایی تولید پارچه لباس مخصوص جراحی با بهترین کیفیت را دارد که توانسته از خروج ارز جلوگیری کند و به کشورهای آسیای میانه و روسیه صادرات داشته باشد.

ثاقبی با بیان اینکه قیمت تمام شده خارجی این محصول دو تا سه برابر قیمت محصولات داخلی است، گفت: در دانش تولید این محصولات از تکنولوژی نانو استفاده شده و از خروج ارز جلوگیری شده است.

کد مطلب 4863652

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