اوکراین، ایران را از نفس انداخت؛ شکست در روز پراشتباه شاگردان پیاتزا

به گزارش خبرنگار مهر،در اولین مسابقه هفته سوم رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۶، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۸ به مصاف اوکراین رفت که این دیدار با نتیجه ۳ بر یک به سود اوکراین به پایان رسید.

ترکیب تیم ملی والیبال ایران مقابل اوکراین به شرح زیر است:

مرتضی شریفی، علی حق‌پرست، محمد ولی زاده،نیما باطنی، عرشیا به‌نژاد، محمدرضا حضرت پور

سرمربی: روبرتر پیاتزا



ست اول؛ ۲۵ بر ۲۲ به سود اوکراین

اوکراین ست نخست را بهتر آغاز کرد و با برتری در سرویس و دریافت، از همان ابتدا فاصله امتیازی ایجاد کرد. ایران با سرویس مستقیم علی حق‌پرست و استفاده از ضعف دفاع روی تور حریف، اختلاف را کاهش داد، اما خطای سرویس مرتضی شریفی و ادامه برتری اوکراین در توپ‌گیری و دریافت، نتیجه را به ۲۲ بر ۱۶ رساند. در ادامه، حاجی‌پور با بهره‌گیری از خالی ماندن دفاع روی تور و عبور توپ از کنار دستان مدافعان دو امتیاز برای ایران گرفت و شریفی نیز در یک رالی طولانی امتیازآور شد، اما این تلاش‌ها برای جبران کافی نبود و اوکراین ست نخست را به سود خود به پایان رساند. ایران در امتیازهای پایانی اختلاف را کمتر کرد، اما اوکراین با رسیدن به امتیاز ۲۵، برنده ست نخست شد.

ست دوم؛ ۲۵ بر ۲۱ به سود اوکراین

اوکراین ست دوم را نیز بهتر آغاز کرد و با استفاده از اشتباهات سرویس ایران، حملات موفق و دفاع روی تور، اختلاف را به ۷ بر ۳ رساند تا پیاتزا درخواست وقت استراحت کند. ایران با بهره‌گیری از خطای چهار ضرب حریف، ضربه هوشمندانه شریفی و سپس سرویس‌های مؤثر پوریا حسین‌خانزاده، فشار بیشتری روی دریافت اوکراین وارد کرد و با حملات موفق حاجی‌پور و مبین نصری اختلاف را کاهش داد. با این حال، ملی‌پوشان ایران همچنان در سرویس پراشتباه ظاهر شدند و اوکراین با برتری در دریافت، حمله و دفاع، کنترل بازی را در اختیار داشت. در امتیاز پایانی، بازیکنان اوکراین نسبت به برخورد توپ با دست مدافعان ایران اعتراض کردند که پس از بازبینی ویدئویی، رأی داور تأیید و امتیاز ۲۵ به سود اوکراین ثبت شد تا این تیم ست دوم را نیز از آن خود کند.

ست سوم؛ ۳۱ بر ۲۹ به سود ایران

اوکراین ست سوم را نیز بهتر آغاز کرد و با برتری ۵ بر ۲، پیاتزا را وادار به درخواست وقت استراحت کرد. ایران که در دریافت اول با مشکل مواجه بود، به‌تدریج با بهبود کیفیت حملات، آبشارهای موفق حاجی‌پور و مرتضی شریفی و فشار روی دفاع حریف، اختلاف را جبران و بازی را به تساوی کشاند تا لوزانو درخواست وقت استراحت کند.

در ادامه، ملی‌پوشان ایران با برتری در حمله و دفاع روی تور دو امتیاز پیش افتادند، اما اوکراین با استفاده از اشتباهات سرویس ایران، بازی را به امتیازهای پایانی کشاند. در پایان، دو تیم رقابت نزدیکی داشتند و امتیازها پایاپای پیش رفت؛ در این بین پوریا حسین‌خانزاده از ناحیه مچ پا مصدوم شد و زمین را ترک کرد. در نهایت، دفاع موفق روی تور ایران امتیاز ۳۱ را به همراه داشت تا شاگردان پیاتزا ست سوم را با نتیجه ۳۱ بر ۲۹ به سود خود به پایان برسانند.

ست چهارم؛ ۲۵ بر ۱۹ به سود اوکراین

اوکراین ست چهارم را با دو امتیاز متوالی آغاز کرد، اما ایران با امتیاز مستقیم سرویس حاجی‌پور و دفاع روی تور، بازی را در امتیاز ۵ بر ۵ به تساوی کشاند. دو تیم تا میانه‌های ست رقابت نزدیکی داشتند، اما اوکراین با برتری در حمله و استفاده از اشتباهات ایران، فاصله را به ۱۳ بر ۱۰ افزایش داد. شریفی با یک سرویس مستقیم اختلاف را به یک امتیاز کاهش داد و لوزانو درخواست وقت استراحت کرد، اما دو اشتباه متوالی او باعث شد نتیجه ۱۹ بر ۱۴ شود و پیاتزا نیز وقت استراحت بگیرد. سپس تاپچی با یک سرویس مستقیم امتیاز بیستم اوکراین را ثبت کرد. هرچند شریفی با یک آبشار قدرتمند برای ایران امتیاز گرفت، اما اوکراین همچنان برتری خود را حفظ کرد و نتیجه به ۲۲ بر ۱۶ رسید. در ادامه اوکراین با کسب امتیاز ۲۵ برنده این دیدار شد.