به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا درگاهی با بیان اینکه امسال همچون سال گذشته درگیر هجوم دسته جات ملخهای صحرایی خواهیم بود، افزود: با توجه به تغییر شرایط اقلیمی در شمال و شمال شرق آفریقا، هندوستان و پاکستان و تغییر شرایط اقلیمی در استانهای جنوبی کشور که متأثر از بارندگیهای بسیار خوب امسال است به نظر میرسد هجوم ملخهای صحرایی تا ۳ برابر افزایش یابد.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: همین شرایط اقلیمی باعث شده تا رفتار ملخها تغییر کند و اگر چه سال گذشته ما با ملخهای بالغ روبرو بودیم که برای جفت گیری و تخم ریزی در عرصههای مرتعی ریزش میکردند، اما امسال با ملخهای نابالغی مواجه هستیم که کانونهای تولید نظیر باغات و مزارع را هدف قرار میدهند و پس از تغذیه به سمت کوهها میروند و همین مسئله باعث شده تا عملیات مبارزه با آنها به مراتب سختتر از سال گذشته باشد.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات هجوم ملخها حجم بالای ریزش آنهاست، افزود: با این حال امسال محاسنی نیز داریم که یکی از آنها امکانات بسیار و آمادگی تجهیزات نسبت به سال گذشته است.
درگاهی با بیان اینکه امسال تمامی همکاران ما مجهز به تجهیزات شدهاند و آموزشهای لازم را دیدهاند و همچنین جلسات ستاد بحران در استانهای جنوبی تشکیل شده و دستورالعملها و بخشنامههای مربوطه صادر شده است، گفت: اعتبارات لازم نیز در اختیار استانها قرار گرفته و دولت نیز قول داده است که اگر به اعتبارات بیشتری نیاز بود این اعتبار را از محل اعتبارات ملی و همچنین استانی تأمین کند.
وی با بیان اینکه سال گذشته برای مقابله با آفت ملخ صحرایی بیش از ۷۵۰ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی سمپاشی شد، افزود: با توجه به حجم ریزشهای امسال پیش بینی میکنیم عملیات مبارزه در بیش از یک میلیون هکتار از اراضی کشور انجام شود.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه از حدود ۱۰ روز پیش ۹ استان جنوبی هرمزگان، بوشهر، فارس و سیستان و بلوچستان درگیر هجوم ملخهای صحرایی شدهاند، گفت: در مرحله اول مبارزه تاکنون بیش از ۹ هزار هکتار از اراضی سمپاشی شدهاند که بیشتر آنها در استان هرمزگان بوده است.
درگاهی با اشاره به حضور پر رنگ و مؤثر کشاورزان و امر مقابله با آفت ملخهای صحرایی افزود: سال گذشته کشاورزان همکاری بسیار خوبی در این زمینه با ما داشتند و امسال نیز از آنها درخواست میکنیم تا امکانات و دستگاههای سمپاشی شأن را به کار بگیرند. سم رایگان نیز در اختیار آنها قرار میدهیم تاامسال مشکل مبارزه با این آفت خطرناک را نداشته باشیم.
وی با بیان اینکه ملخ صحرایی امنیت غذایی کشور را به خطر میاندازد، گفت: با این حال با توجه به اقدامات انجام شده تخصیص اعتبارات لازم و بسیج نیروها مشکلی در مقابله با این آفت نخواهیم داشت و مردم عزیز ما از این نظر دغدغهای نداشته باشند.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور درباره برخی شبهات مبنی بر ناقل کرونا بودن ملخها افزود: اگر چه از این آفت میتوان به کرونای زمینهای کشاورزی تعبیر کرد، اما این ملخها به هیچ وجه ناقل ویروس کرونا نبوده و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.
درگاهی در پایان گفت: سموم مورد استفاده برای مقابله با این ملخها پس از ۲ تا ۳ روز اثر خود را از دست میدهد به همین دلیل مردم درباره ماندگاری آثار این سموم در طبیعت و اثرات مخرب احتمالی آن نگرانی نداشته باشند.
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