تسلیت مدیرکل دفتر موسیقی برای درگذشت ۲ هنرمند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله یاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام های جداگانه درگذشت ابوالحسن خوشرو پیشکسوت و خنیاگر موسیقی مازندران و استاد مرتضی دلشب مدرس موسیقی را تسلیت گفت.

در پیام محمد اله یاری برای استاد ابوالحسن خوشرو آمده است:

«استاد ابوالحسن خوشرو از نوازندگان و خوانندگان شاخص موسیقی مازندران است که چند دهه برای هنر و موسیقی بومی این استان، احیا نغمه های حماسی و آموزش موسیقی به جوانان با جدیت تلاش کرد و موسیقی مازندران با نام و یاد و آثار استاد خوشرو پیوند خورده است.

فقدان این هنرمند ارزشمند و تاثیرگذار را به خانواده گرامی اش و هنرمندان و دوستداران موسیقی تسلیت می گویم و علو درجات را از درگاه خداوند متعال برای این هنرمند زنده یاد خواستارم.»

مدیرکل دفتر موسیقی در پیام تسلیت خود به مناسبت درگذشت مرتضی دلشب، پیشکسوت و مدرس موسیقی توضیح داده است:

«مرتضی دلشب معلم و مدرس دلسوز و هنرمند پیشکسوت موسیقی سال ها بی دریغ برای آموزش موسیقی کوشید. درگذشت این هنرمند گرامی را تسلیت می گویم، روحش شاد و یادش گرامی باد.»