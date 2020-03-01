به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کلهری، شهردار منطقه ۱۷، گفت: ساخت باغ منحصر به فرد پروانه‌ها را در منطقه ۱۷ دنبال می‌کنیم که در هیچ جای کشور مشابه آن وجود ندارد. حتی در بین کشورهای اطراف، تنها در ترکیه مجموعه‌ای به این شکل به مساحت ۶ هزار و ۸۰۰ متر وجود دارد که البته در منطقه ۱۷، باغ پروانه‌ها در محله «وصفنارد» و اطراف بوستان «بهاران» در زمینی به وسعت هشت هزار مترمربع طراحی شده است.

کلهری ادامه داد: توجه به این نکته که در کشور گونه‌هایی از پروانه زندگی می‌کند که تنها مختص ایران است و در سایر کشورها وجود ندارد، می‌تواند این طرح را جالب توجه کند. مطالعات این پروژه که به عنوان یک طرح فرامنطقه‌ای و ملی به آن نگاه می‌شود، در حال انجام است و در این باغ پروانه‌های زنده و پروانه‌های خشک وجود خواهند داشت.

او در خاتمه یادآور شد: همچنین مطالعات این پروژه، در بودجه سال آینده پیش بینی و با طراح آن نیز مذاکراتی انجام شده اما تاکید ما این است که پیوست‌های زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز باید در دل طرح دیده شوند.