به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الرشق از رهبران ارشد حماس با اشاره به وجود سلاح‌های آمریکایی در کشتار زنان و کودکان در جنایات این رژیم در رفح تاکید کرد که جهانیان دیگر به ادعاهای سخیف صهیونیست‌ها در هدف قراردادن نیروهای مقاومت در میان غیرنظامیان باور ندارند و جهانیان دروغ‌های شما را باور ندارد.

عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» سه شنبه شب تاکید کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و ارتش این رژیم به خاطر شکست‌ها و خسارت‌هایی که از سوی دلیرمردان مقاومت متحمل شده‌اند و همچنین به خاطر انزوای بین المللی و موج خشم روزافزون جهانی از جنایت‌های این رژیم در حالتی از اضطراب و تشنگی به خونریزی و قتل و انتقام جویی به سر می‌برند.

مرکز اطلاع رسانی فلسطینی گزارش داد که عزت الرشق طی اظهاراتی خاطر نشان کرد که «برای جهانیان آشکار شده است که تصمیم رژیم صهیونیستی، کشتار مستقیم و عمدی بیشترین تعداد ممکن از شهروندان فلسطینی در رفح و سراسر نوار غزه است.»

وی افزود: زنان و کودکان و سالخوردگان اهداف مستقیم ارتش صهیونیستی و موشک‌های آمریکایی هستند که مدعی است «بسیار دقیق» اهداف مورد نظر را هدف قرار می‌دهند.

مقام ارشد حماس تاکید کرد که تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای توجیه جنایت‌هایش در رفح از طریق طرح ادعای تلاش برای هدف قرار دادن مبارزان مقاومت، بهانه‌های توخالی است که جهانیان آنها را باور نخواهند کرد؛ چرا که اکثر قربانیان این حملات آوارگان غیرنظامی هستند که در چادرها حضور داشتند و هیچ مبارز مسلحی میان این آوارگان در چادرها حضور نداشت.

رشق خاطرنشان کرد که رژیم صهیونیستی تصور می‌کند که با طرح این ادعا که قصد کشتن و سوزاندن کودکان و زنان را نداشته است و درباره این جنایت‌ها تحقیق می‌کند، می‌تواند جهانیان را فریب دهد، اما ما به این رژیم می‌گوئیم که «هیچ کسی در جهان دروغ‌های شما را باور نمی‌کند و هیچ کسی منتظر نتایج تحقیقات دروغین شما نیست.»