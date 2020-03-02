متلاشی شدن باند توزیع مواد مخدر صنعتی و کشف هروئین در ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد باقر سلگی با اعلام این خبر افزود: در راستای مبارزه جدی با سوداگران مرگ و توزیع کنندگان مواد مخدر صنعتی با انجام یک هفته کار اطلاعاتی توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی در شهرستان ملایر که با خودرو اقدام به ترانزیت عمده مواد مخدر صنعتی می‌کردند، شناسایی شدند.

وی افزود: بلافاصله طی هماهنگی به عمل آمده با دستگاه قضائی، این باند حین انتقال یک محموله مواد مخدر صنعتی به وسیله یک دستگاه خودروی سواری قبل از ورود به شهرستان ملایر شناسایی و توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و با همکاری کلانتری ازندریان و پاسگاه انتظامی جوکار متوقف شد.

سرهنگ سلگی ادامه داد: پس از متوقف شدن خودرو و بازرسی به عمل آمده از آن، مقدار یک کیلو گرم مواد مخدر هروئین و ۹۹۰ گرم مواد مخدر هروئین کشف و تعداد دو نفر توزیع کننده مواد مخدر نیز دستگیر که با تشکیل پرونده هر دو متهم تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر با هشدار به توزیع کنندگان مواد مخدر و با اشاره به اینکه مواد مخدر امروز به عنوان سر پل سایر جرایم و دغدغه اصلی مردم نیز محسوب می‌شود، افزود: پلیس ملایر با اشراف اطلاعاتی و اقتدار عملیاتی در سطح شهرستان ملایر، عزم جدی خود را برای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ در دستور کار قرار داده و اجازه فعالیت مجرمانه و مخرب باندهای مرگ آور را در این شهرستان نخواهد داد.