شرایط فشرده تلویزیون در نوروز و رمضان ۹۹/ پزشک ویژه در نظر گرفتیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، سید مرتضی میرباقری با بیان اینکه رسانه ملی همچون نظام سلامت کشور درخدمت مردم در مسیر مجاهده واقعی گام برمی دارد، افزود: همان طورکه پزشکان و پرستاران در این ایام با مجاهدتی ویژه برای سلامت جسم مردم تلاش میکنند همکاران ما هم برغم همه سختیها کمر همت بسته اند تا علاوه بر صدها برنامه آگاهی بخش، آموزشی و پیشگیرانه تخصصی درباره کرونا با برنامههایی مفرح، سلامت روح و نشاط جمعی را نیز فراهم کنند.
وی به حضور مداوم مدیران شبکهها و همکارانشان در پخش و گروههای مختلف تولیدی در این ایام اشاره و تصریح کرد: علاوهبر این عزیزان تهیهکنندگان، کارگردانان و بازیگران نامیکشورمان هم اکنون و برغم برخی تهدیداتی که این ویروس منحوس برای کارها بوجود آورده است با مجاهدتی ویژه مشغول تولید سریال های مهم و تاثیرگذار سیما هستند تا بتوانند در نوروز و رمضان و ماههای آتی لحظاتی شاد و مفرح برای مردم فراهم آورند.
میرباقری افزود: ما هیچگاه چنین شرایط فشردهای برای رسانه ملی نداشتهایم چرا که از الان تا تعطیلات نوروز کمتر از ۱۸ روز باقی است و از پایان تعطیلات نوروز تا آغاز ماه مبارک رمضان هم تقریبا بیست روز فاصله زمانی است و این کار را برای همکاران برنامهساز ما بسیارفشرده و سخت میکند.
معاون سیمای رسانه ملی با بیان اینکه سریالها و برنامههای بزرگ تولیدی سیما در این شرایط سخت اقتصادی با حمایتهای ویژه رییس محترم سازمان به مرحله بهرهبرداری رسیده است گفت: سازمان صداوسیما درکنار تلاش برای به نتیجه رسیدن این تولیدات که با هدف رضایتمندی مردم صورت میگیرد همواره سلامت عوامل خود و حاضران در برنامههای مختلف را مورد توجه قرار داده و میدهد و هر دو را در جای خود مهم می داند.
میرباقری فراهم کردن آرامش عوامل برنامههای مختلف از جمله سریالهای نمایشی را اولویتی اساسی برای معاونت سیما برشمرد و افزود: برهمین اساس برای حفظ سلامتی این عزیزان در کنار هر برنامه تولیدی و سریال یک پزشک ویژه با امکانات تشخیصی و درمانی در نظر گرفته شده است و سلامت همکاران عزیزمان و حاضران دائم رصد میشود.
معاون سیمای رسانه ملی با اشاره به برخی انتقادات نسبت به ادامه ضبط برنامههای شاخصی که تماشاگر درآنها حضور دارد گفت: این برنامهها پس از هماهنگی با مراجع ذیربط و با رعایت حداکثری نکات بهداشتی، مراقبتهای پزشکی و برخی محدودیتها ضبط و پخش میشود.
میرباقری تصریح کرد : تلاش ما این است تا با رعایت نکات بهداشتی و پزشکی و برخی محدودیتها خللی در جذابیت این نوع برنامهها که مورد انتظار مردم است ایجاد نشود و تلویزیون همراه تر از همیشه با مخاطبان باشد.
وی حضور پزشک ویژه در محل برنامهها، انجام آزمایش و معاینات پیش از ورود حضار و عوامل و ضدعفونی و گندزدایی مکرر سالنهای ضبط برنامهها را از جمله تدابیر صورت گرفته برای ادامه این برنامهها اعلام کرد و افزود: همچنین برای حفظ سلامتی حاضران، تعداد آنها را هم کاهش داده ایم تا ضمن رعایت فاصله مناسب هم نکات بهداشتی و پزشکی مورد توجه قرارگیرد و هم جذابیت برنامهها حفظ شود.
میرباقری در پایان ابراز امیدواری کرد با همدلی و همکاری همه مردم و مسئولان این ایام سخت و تاریخی با موفقیت و سلامتی پشت سرگذاشته شود و مردم با آرامش و نشاط به سمت قلههای پیشرفت حرکت کنند.
نظر شما