کشف ۷۰ هزار عدد ماسک بهداشتی احتکارشده در ری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از کشف ۷۰ هزار عدد ماسک فیلتر دار تخصصی پزشکی در یکی از انبارهای شهرری خبر داد و اظهار داشت: در راستای مقابله با قاچاق و احتکار کالاهای سلامت محور با توجه به شیوع بیماری کرونا ویروس در سطح شهرستان و افزایش استفاده از لوازم پیشگیری از بیماری در بین شهروندان و وقوع احتکار و قاچاق این کالاها از سوی افراد سود جو، موضوع در دستور کار نیروهای اطلاعاتی و قضائی شهرستان ری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در جریان این پرونده با اشراف کامل اطلاعاتی با شناسایی تمامی افراد سود جو بازرسان موفق شدند، ۷۰ هزار ماسک بهداشتی را کشف کنند.

فرماندار ری با اشاره به اینکه کالاهای مکشوفه در اختیار شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرار گرفته است افزود: تیم‌های متشکل از تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی و ضابطین قضائی به طور مستمر در سطح شهرستان ری در حال نظارت و گشت زنی هستند و با خاطیان و سودجویانی که قصد بر هم زدن آرامش مردم و بازار را داشته باشند به شدت برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: و وظیفه ما این است با افرادی که با جان مردم تجارت می‌کنند برخورد کنیم.

