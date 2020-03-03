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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۱۰

مهلت ثبت نام آزمون فلوشیپ پزشکی سال ۹۹ دوباره تمدید شد

مهلت ثبت نام آزمون فلوشیپ پزشکی سال ۹۹ دوباره تمدید شد

مهلت ثبت نام آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۹ دوباره تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرصت ثبت نام آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۹ برای بار دوم تمدید شد. بر اساس زمان تمدید شده داوطلبان از ۲۰ تا ۲۲ اسفند ماه ۹۸ فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

مرحله کتبی آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۹ وفق مصوبات شـورای آموزش پزشکی و تخصصی به صورت متمرکز و الکترونیک توسط دانشگاه های مجری برنامه آموزشی در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۹ خرداد ۹۹ برگزار می شود.

مرحله شفاهی (به صورت منفـرد یـا ترکیبـی از روش هـای PMP  و OSCE و مصـاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود) در روزهای ۲ تا ۴ تیرماه ۹۹ در یکی از دانشگاه های سطح تهران برگزار خواهد شد.

شرایط لازم جهت شرکت در آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی درج شده است.

کد مطلب 4868099

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