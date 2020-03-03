به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم سینمایی «بی‌وزنی» به نویسندگی و کارگردانی مهدی فرد قادری و تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته که چند روز قبل، جایزه ویژه آکادمی کارولینای شمالی آمریکا را دریافت کرده بود، در تازه‌ترین موفقیت جهانی‌اش، جایزه بهترین فیلم بخش فیلم‌های «بدون محدودیت» جشنواره تجربی پرو را کسب کرد.

از میان ۹ فیلم بخش مسابقه، جایزه بهترین فیلم این جشنواره که اختتامیه آن شب گذشته دوشنبه ۱۲ اسفند ماه در لیما پایتخت پرو برگزار شد، به «بی‌وزنی» رسید.

بخش مسابقه فیلم‌های «بدون محدودیت» این جشنواره به فیلم‌های تجربی‌ای که از عناصر ژانر به عنوان نقطه شروع برای نوآوری در فیلمسازی سنتی استفاده می کنند، توجه ویژه‌ای دارد.

هدایت فیلم و علی صفایی سنگسری سرمایه گذاران دومین فیلم سینمایی فرد قادری هستند و پخش بین‌المللی این فیلم را موسسه «پرشیا فیلم» به مدیریت علی قاسمی بر عهده دارد.

امیرعلی دانایی، بهاره کیان افشار، نسیم ادبی، یاسر جعفری، جلال فاطمی، سپیده مرادپور و تینا پاکروان بازیگران این فیلم هستند.

«بی‌وزنی» از ۲۳ بهمن ماه اکران خود را در سینماها آغاز کرد که پس از یک هفته و به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سینماها، نمایش آن متوقف شد.