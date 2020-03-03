همراهی پات برای مقابله با کرونا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اپلیکیشن پات با همکاری سازمان هلال احمر بخشی درآیکون نیکوکاری خود تحت عنوان مشارکت مردمی برای مقابله با کرونا فراهم کرده است که مردم می‌توانند برای کمک و تهیه اقلام بهداشتی در جهت پیشگیری و درمان بیماری کرونا ویژه خانواده‌های بی بضاعتی که امکان این کار را ندارند، مبالغ خود را به حساب هلال احمر واریز کنند.

پات را از طریق کافه بازار، گوگل پلی، وب سایت شرکت کارت اعتباری ایران کیش دانلود کنید.

این روزها که کمبود اقلام بهداشتی در جهت پیشگیری از این بیماری و همین طور کمک به افراد مبتلا یکی از دغدغه‌های مردم کشورمان است، با پات می‌توانید به کنترل این بیماری و کمک به خانواده‌های نیازمند همت کنید.

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