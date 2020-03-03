جهش قیمت نفت برای دومین روز متوالی / سهام آسیایی رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز سه‌شنبه با امید به کاهش تولید اوپک برای خنثی کردن تأثیرات منفی شیوع کرونا، قیمت نفت برای دومین روز متوالی جهش کرد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت ۱.۴۸ دلار یا ۲.۵ درصد جهش کرد و به ۵۳.۱۸ دلار رسید. به این ترتیب جهش قیمت نفت برنت در این دو روز به ۷.۵ درصد رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۱.۳۳ دلار یا ۲.۸ درصد جهش کرد و به ۴۸.۰۷ دلار بازگشت. این شاخص ظرف دیروز و امروز ۷.۹ درصد جهش کرده است.

بازار سهام آسیا که در هفته گذشته با سقوط سنگین روبرو شده بود با امید به اقدامات تشویقی بانک مرکزی چین و جهش سهام این کشور، رشد کردند.

در بازار سهام چین، با امید به ارائه مشوق‌های مالی بانک مرکزی، کامپوزیت شنزن ۱.۵۵ درصد و کامپوزیت شانگهای ۱ درصد جهش کردند.

کوسپی کره‌جنوبی ۱.۲ درصد جهش کرد.

نیکی ژاپن بر خلاف بازارهای منطقه ۰.۸۳ درصد افت کرد در حالی که گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن ۰.۹۹ درصد بالا آمد.

ای‌اس‌اکس استرالیا هم با کاهش نرخ بهره بانک مرکزی این کشور، ۰.۷ درصد رشد کرد.