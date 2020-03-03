انتقاد جدی از ساخت و ساز غیرقانونی در پلاسکو

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا صدر اعظم نوری، در جلسه علنی امروز شورا و در تذکری پیش از دستور گفت: نزدیک به ۳۸ ماه از حادثه دردناک آتش سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو می گذرد. حادثه ای که علاوه بر جان باختن آتش نشانان و شهروندان تهرانی، سبب از بین رفتن سرمایه های ملی و اقتصادی و غرور ملی شد.

وی ادامه داد: ساختمانی که بارها توسط شهرداری تهران بابت عدم رعایت تمهیدات ایمن سازی به آن اخطار هایی داده شده و بارها به دلیل عدم توجه به قانون، رفع موارد جزیی ایمنی صورت نگرفت و منجر به واقعه اسف بار شد.

صدر اعظم نوری خاطرنشان کرد: مطابق با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، شهرداری موظف به صدور پروانه برای املاک شهر بوده و مدیریت شهری بیش از مالک این ملک به دنبال بازسازی دوباره این مجتمع می باشد. از این رو در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ مطابق با مصوبه کمیسیون ماده ۵ و توافقنامه ۱۳۹۸.۲.۲۲ میزان سطح اشغال و طبقات این ساختمان به تصویب رسید.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: طبق همین مصوبه «فرایند تهیه طرح معماری به صورت ویژه با همکاری حوزه معاونت شهرسازی شهرداری تهران انجام گردد» همچنین مطابق با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها «مالکین اراضی و املاک واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.» اما شاهد این هستیم که با این ساختمان با سرعت بسیار بالایی شاهد فرایند ساخت و ساز در این ملک می باشیم.

وی اضافه کرد: همچنین برخلاف ماده ۳۳ نظام مهندسی، بدون انجام فرایند اخذ مهندسین ناظر نظام مهندسی، بدون هیچ گونه نظارت بر ساخت و ساز شاهد کارکرد چندین تاور کرین و انتقال قطعات بزرگ فولادی بر فراز آسمان شارع عام شهری می باشیم. کدام املاک در شهر تهران چنین امتیاز ویژه ای داشته که بدون اخذ پروانه چنین حجم ساخت و ساز با سرعت بالا انجام داده است.

صدر اعظم نوری گفت: آنچه مسلم است واقعه دردناک آتش سوزی و سقوط ساختمان پلاسکو به دلیل بی قانونی و عدم رعایت استانداردهای ساخت و ساز شهری رخ داد و آنچه امروز نیز در حال وقوع است نیز ادامه رویه بی قانونی و اتکا به قدرت و ثروت است.

وی ادامه داد: به همین خاطر خواستار طی شدن فرایند قانونی صدور پروانه برای این ملک و رعایت استاندارد های ایمنی و فنی صدور پروانه بوده و از شهرداری تهران خواستار برخورد قانونی با این ملک همچون تمامی املاک واقع در شهر تهران می باشیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: درخواست می کنم در جلسه فی مابین شهرداری تهران و تأمین پارکینگ بنیاد مستضعفان، صدور پروانه، اخذ مهندسین ناظر، رعایت موارد ایمنی و سلامت کارگران شهروندان و مشاغلین و کسبه و عابران و خیابان، تأمین پارکینگ، اخذ استاندارد آتش نشانی نقشه های اجرایی به فوریت تعیین تکلیف گردد.

صدر اعظم نوری افزود: آنچه مسلم است مسئله پلاسکو و بازسازی آن یک مسئله ملی و دارای وجوه مختلف بوده که حل مساله و اخذ پروانه برای آن نیز نیازمند پیگیری و اهتمام جدی است.