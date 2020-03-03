آماده همکاری با افغانستان برای اجرای پروژه معیشت جایگزین هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی در حاشیه شصت و سومین اجلاس سالیانه کمیسیون مواد مخدر در مقر سازمان ملل متحد در وین با معاون وزیر امور داخله افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر دیدار کرد و گفت: عمیقاً بر این باوریم که ایران و افغانستان مانند برادرانی در یک خانواده هستند که ناخواسته گرفتار بلای خانمانسوز مواد مخدر شدهاند.
وی با بیان اینکه برای ما امنیت و ثبات افغانستان به معنای گسترش اخوت و مودت است، افزود: از تلاشهای شما برای کنترل کشت و تولید مواد تشکر میکنیم و از مشکلات شما در توقف کشت و تولید اطلاع داریم، به همین دلیل همواره در نشستهای بینالمللی بر ضرورت کمک به افغانستان در زمینه کشت جایگزین و اهمیت ویژهی برنامههای توسعهای تأکید میکنیم.
دبیرکل ستاد اظهار داشت: ادامه این وضعیت، باعث تداوم ناامنی و گسترش فعالیت گروههای تروریستی، تشدید افراطگرایی شده و از همه مهمتر، جوانان دو کشور هر روز بیشتر از روز قبل در معرض ابتلاء به این معضل شوم قرار میگیرند؛ لذا باید چارهای اندیشیده شود.
مؤمنی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران، تمامی تلاشهای خود را برای مقابله با قاچاق پیش سازها به افغانستان انجام میدهد، گفت: کشفیات ما در سالهای گذشته و بهخصوص امسال، نشانه جدیت ما در امر مبارزه با مواد مخدر میباشد لیکن حجم محمولههای ترانزیتی از کشور ما به مقصد افغانستان بسیار بالا است و ما به خاطر تحریمهای یکجانبه آمریکا تجهیزات فنی کافی برای بازرسی دقیق همه آنها را در اختیار نداریم.
وی بیان کرد: بازرسی همه محمولهها به دلایل مختلف از جمله تبعیت از قوانین و سازوکارهای گمرکی و ترانزیت کالا، در هیچ کشوری امکانپذیر نیست؛ اگر هم بتوانیم همه را بازرسی کنیم صفهای طولانی تشکیل میشود که از طرفی موجب نارضایتی بازرگانان دو کشور شده و از طرف دیگر احتمال فاسد شدن محمولههای مصرفی به مقصد افغانستان خواهد شد.
دبیرکل ستاد گفت: ما کماکان مساعدتهای آموزشی و فنی برای پزشکان و پلیس افغانستان را در برنامه داریم و آمادهایم تا در مورد تعریف و اجرای پروژههای مشترک توسعهای از جمله معیشت جایگزین و پیشبرد برنامههای توسعهای همکاری کنیم.
مؤمنی افزود: واحد برنامهریزی مشترک موسوم به JPC، از ظرفیتی بسیار مؤثر در زمینه همکاریهای اطلاعاتی و طراحی عملیات برخوردار است و باید تلاش کنیم از این فرصت که مورد تأیید جامعه بینالمللی است، استفاده کنیم، استقرار افسر رابط مواد مخدر افغانستان در واحد برنامهریزی مشترک در تهران، مؤید اراده شما در مبارزه با مواد مخدر و ارتقا همکاریها در زمینه تبادل اطلاعات و گشتهای همزمان مرزی است.
وی بر اجرای توافقات دوجانبه و سهجانبه از جمله راهاندازی و فعالسازی دفاتر رابط مرزی بهصورت دوجانبه و سهجانبه تأکید کرد و گفت: تلاش در جهت تداوم برگزاری نشستهای مقامات ارشد و وزرا ابتکار سهجانبه، برای مرور همکاریها و تعیین دستور کار تعاملات آتی، هم در ابعاد سیاسی و هم در ابعاد اطلاعاتی – عملیاتی، یک ضرورت است.
در این دیدار طرفین ضمن تاکید بر اراده سیاسی دو کشور بر لزوم تبادل اطلاعات منجر به عملیات تاکید کردند و مقرر شد نشست وزرای مبارزه با مواد مخدر ابتکار سه جانبه در تابستان سال ۹۹ در کابل برگزار شود.
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