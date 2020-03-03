دغدغه اصلی فدراسیون کشتی کسب سهمیه های باقیمانده المپیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلال عسگری دبیر فدراسیون کشتی در گفت و گو با روابط عمومی فدراسیون کشتی، درخصوص فعالیت‌های این فدراسیون در ماه‌های اخیر و برنامه‌های پیش رو در سال جدید با بیان این مطلب افزود: در این ماه‌ها به خصوص در شروع فعالیت فدراسیون علیرغم بدهی‌های سنگینی که وجود داشت، در تنگنای مالی قرار و حجم سنگینی از برنامه‌ها را پیش رو داشتیم، خوشبختانه با کمک و همکاری تمامی دوستان با بهترین نحو ممکن انجام شد، تمام برنامه‌ها طبق تقویم پیش رفت و با وجود تمام مشکلاتی که وجود داشت با ارتباطات و تعامل خوبی که با وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک برقرار شده بود کارها به شکل مناسبی پیش رفت.

وی ادامه داد: سعی کردیم این تعامل و ارتباط متقابل در بهترین سطح و شکل ممکن برقرار شود که خوشبختانه منجر به کسب ۶ سهمیه المپیک در مسابقات جهانی شد.

عسگری تصریح کرد: حمایتهای خوبی هم در خصوص برگزاری اردوهای تیم ملی پیش از اعزام به مسابقات آسیایی از سوی کمیته ملی المپیک صورت گرفت تا چند اردو را به میزبانی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار کنیم.

وی در مورد فعالیت‌های خود بعنوان دبیر فدراسیون کشتی اظهار داشت: حدود ۶ ماه است که این مسئولیت را پذیرفته ام و ۷ ماه از آغاز فعالیت فدراسیون جدید می‌گذرد و مطمئناً با ادامه همین روند قطعاً اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.

عسگری افزود: همین که داخل فدراسیون کارها و حرکات جهادی خوبی به خصوص در زمینه بازسازی و نوسازی خانه کشتی شهید ابراهیم هادی، بازسازی خانه کشتی شهید صدرزاده و تعمیرات اساسی سالن جهان بخت توفیق صورت گرفت هر کسی که از بیرون به عنوان یک دوستدار ورزش این فضا را ببیند قطعاً اثرگذاری و زحماتی که کشیده شده است را به عینه خواهد دید نگاه رئیس فدراسیون به کشتی بعنوان ورزش اول کشور این است که امکاناتی برای این رشته و کشتی گیران فراهم شود که در حد بضاعت در شأن و شخصیت قهرمانان این رشته باشد. بیشتر از ۸ – ۹ ماه از سال را کشتی گیران در خانه کشتی و در اردو هستند و تلاش شد فضا به گونه‌ای فراهم شود که آرامش لازم را از این بابت داشته و حس خوبی نسبت به این فضا بوجود آید و همانطور که قبلاً گفتم استرس را در کشتی گیران از بین ببریم.

عسگری با اشاره به این موضوع که خوشبختانه در این مدت کوتاه اتفاقات خوبی رخ داده است و این نوید را می‌دهم که در ماه‌ها و روزهای پیش رو اتفاقات خوب دیگری هم رقم خواهد خورد گفت: سیاست فدراسیون کشتی این بود که استرسی که در کشتی گیران وجود داشت را از بین برده و کار فنی را به مردان فنی بسپارد و به عنوان فردی که مسئولیت دارد از این اتفاقات دفاع می‌کنم و همه تلاش می‌کنیم تا نتایج خوبی در المپیک رقم بخورد.

وی با بیان اینکه انتظار مردم از کشتی و فدراسیون کشتی به حق بالا است اظهار داشت: ما هم به دنبال این بودیم که بدون در نظر گرفتن حواشی تمام تلاشمان را برای پیشبرد امور انجام دهیم.

دبیر فدراسیون کشتی تصریح کرد: تقویم فدراسیون تا پیش از اتفاقات رخ داده به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت کامل انجام شد و از طرفی تفاهم نامه‌های خوبی امضا شد و تعامل خوبی با سایر دستگاه‌ها داشتیم. اولین تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش و فدراسیون ورزش‌های دانش آموزی درباره کشتی نوجوانان به امضا رسید که اگر به صورت مناسب اجرا شود، اتفاقات بسیار خوبی را برای آینده کشتی رقم خواهد زد و باعث افزایش جامعه آماری کشتی خواهد شد. اینکه این دو فدراسیون در این راه با یکدیگر هم مسیر شدند یقیناً اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. تفاهم نامه‌های مثبتی با دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی شریف و همکاری در بحث مکمل‌های ورزشی صورت گرفت از جمله کارهای اثرگذاری بود که در این مدت صورت گرفت.

عسگری گفت: نظر رئیس فدراسیون این است که اهمیت بیشتری به کشتی‌های رده‌های نونهالان و نوجوانان داده شود به طوری که یک اردوی چند روزه تفریحی - ورزشی برای بچه‌ها برگزار شد و حتی رئیس فدراسیون و حسن یزدانی در این اردو در کنار کشتی گیران نونهال و نوجوان حضور پیدا کردند. این کار برای نفراتی که از دورترین نقاط ایران به اردوی تیم ملی دعوت می‌شوند تأثیر مثبتی خواهد داشت.

وی ادامه داد: سعی کردیم در این مدت بدون حاشیه کارهایمان را انجام دهیم و دنبال این نبودیم که کارهایی را که انجام می‌شود در بوق و کرنا کنیم. تمام اینها جز وظایف اولیه فدراسیون است تا در راستای پیشرفت کشتی کار کنیم.

دبیر فدراسیون کشتی با بیان اینکه قرار است در آینده نزدیک اتفاقات خیلی بهتری در کشتی رقم بخورد بیان داشت: از مردم عزیز کشورمان هم درخواست داریم که برای موفقیت تمام ورزشکاران ایران بخصوص کشتی گیران در المپیک دعا کنند تا نتایج خوبی رقم بخورد.

عسگری درباره صادر شدن حکم دبیری اش در فدراسیون کشتی از سوی وزارت ورزش عنوان کرد: علیرضا دبیر لطف داشت و به من در این جایگاه اعتماد کرد، ما پیش از این نزدیک به ۱۱ سال در مجموعه‌های دیگر با هم کار کرده بودیم. چه حکمی صادر می‌شد و چه نمی‌شد ما این مسیر را با تمام توان طی می‌کردیم دنبال حکم گرفتن نبودم و تمام تلاشم این بود که کاری را که به ما سپرده اند به بهترین شکل ممکن انجام دهم؛ هر جایی هم که بوده ام تمام تلاشم این بوده است تا وظایف محوله ام را با بهترین کیفیت انجام دهم. تا زمانی که کشتی به من نیاز داشته باشد در خدمت عزیزان خواهم بود.

دبیر فدراسیون در مورد همکاری و تعامل با کمیته‌های فدراسیون کشتی گفت: کمیته‌ها و واحدهای ما از جمله انستیتو کشتی، داوران، بین الملل، روابط عمومی و … کارشان را مستقلاً و در حیطه وظایف محوله انجام می‌دهند و ما نیز در این چند ماه گذشته که از فدراسیون جدید و شروع همکاری می‌گذرد، نظارت و حمایت‌های لازم را از آن‌ها داریم و تمامی واحدها و کمیته‌های ذیربط در جهت تحقق اهداف کلی فدراسیون کشتی حرکت می‌کنند.

عسگری گفت: خوشبختانه تعامل خوبی هم در تیم‌های ملی کشتی برقرار است و ارتباط خوبی بین مدیر تیم‌های ملی با سرمربیان تیم ملی برقرار شده و رابطه‌ها دوستانه است.

وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم با تداوم این روند و همدلی بوجود آمده در جامعه و خانواده کشتی این رشته را به جایگاه اصلی و واقعی اش برسانیم. به سوی هر کسی هم که دل و قلبش برای کشتی می‌طلبد دست یاری دراز می‌کنیم و از نظرات تمام دوستان که برنامه‌ای برای حمایت از کشتی دارند استقبال خواهیم کرد.

عسگری تصریح کرد: بر خلاف صحبت‌هایی که برخی دوستان در آغاز به کار فدراسیون جدید مبنی بر عدم حمایت از رشته‌هایی مانند کشتی بانوان، کشتی آلیش، کشتی کمربند، کشتی ساحلی و … عنوان می‌شد اما با همه تنگاناهای مالی و مشکلاتی که وجود داشت، رئیس فدراسیون نگاه ویژه ای به این رشته‌ها بخصوص کشتی بانوان دارد و در این مدت کوتاه چندین اعزام به مسابقات و تورنمنت‌های بین المللی در این زمینه انجام شده است و نتایج خوبی از جمله قهرمانی تیم بانوان بدست آورد و این مورد بیانگر اهتمام ویژه فدراسیون کشتی در این خصوص است.

وی افزود: از طرف دیگر ارتباط و تعامل خوبی با هیأت‌های استانی به عنوان بازوهای اصلی و اجرایی فدراسیون ایجاد شده است به نحوی که برخی هیأت هایی که پیش از این فعالیت چندانی در همکاری نداشته اند فعال شده اند به طوری که بسیاری از هیأت‌های استانی درخواست میزبانی اردوهای تیم ملی را داده اند که اتفاق خوبی می‌تواند باشد، فدراسیون تشکر ویژه ای از هیأت‌های استانی دارد که تلاش مضاعفی در پیشبرد اهداف کشتی داشته اند.

عسگری با اشاره به اینکه هم اکنون چهار داور از کشورمان درجه S۱ اتحادیه جهانی کشتی را بدست آورده اند و به مسابقات مختلف برای ارزیابی کمیسیون داوران اتحادیه جهانی کشتی اعزام شده اند، تصریح کرد: پیش بینی ما این است که ۲ داور المپیکی کشورمان شانس قضاوت در المپیک ۲۰۲۰ توکیو را داشته باشند.

وی با بیان اینکه امسال لیگ‌های کشتی به صورت مناسبی برگزار شد تأکید کرد: قرار است بلافاصله پس از المپیک نیز لیگ‌های برتر کشتی آزاد و فرنگی با نام جام یادگار امام (ره) برگزار شود.

دبیر فدراسیون کشتی در پایان خاطرنشان کرد: دغدغه اصلی فدراسیون کشتی در سال آینده، کسب سهمیه‌های باقیمانده المپیک است و تلاش مضاعفی در رشته‌هایی مانند کشتی ساحلی و زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی خواهیم داشت.