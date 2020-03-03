به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، اسماعیل اسفندیاری‌پور افزود: اکنون گندمکاران سراسر کشور بابت کمبود کود اوره اظهارنگرانی دارند و پتروشیمی‌های تولیدکننده کود اوره، تأمین نیاز بخش کشاورزی را مورد توجه قرار دهند، بنابراین امروز بخش کشاورزی نیاز مبرمی به کود اوره دارد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: اکنون پتروشیمی‌ها قول داده اند روزانه ۱۰ هزارتن کود اوره دراختیار شرکت خدمات حمایتی بخش کشاورزی برای توزیع در بین کشاورزان قرار دهند، اما وضعیت فعلی نشان می‌دهد که این میزان کافی نیست.

وی با بیان اینکه مصرف کود اوره در افزایش کمیت و کیفیت گندم (از لحاظ افزایش پروتئین و گلوتن) تأثیرگذار است تصریح کرد: اکنون استان‌های گرم و خشک مانند بوشهر، خوزستان، ایلام، کرمان، جیرفت و کهنوج به کود اوره برای مراحل پایانی «دوره داشت» نیاز دارند، زیرا از اواخر اسفندماه برداشت نوبرانه گندم از این استان‌ها شروع می‌شود.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: مصرف کود اوره در دو مرحله دیگر برای اقلیم معتدل و حاشیه خزر باید مورد استفاده قرار گیرد.

اسفندیاری پور افزود: استان‌های غرب و شمال غرب کشور نیز از فروردین ماه سال ۹۹ نیازمند کود اوره برای دوره‌های پایانی هستند که باید کود مورد نیاز این بخش توسط شرکت‌های پتروشیمی تأمین و در اختیار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار گیرد.

ملخ صحرایی بدون خسارت برای گندم

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: عملیات مبارزه با آفت ملخ صحرایی در استان‌های جنوبی کشور به عنوان اصلی‌ترین تولیدکنندگان گندم، توسط سازمان حفظ نباتات در حال انجام است و بابت خسارت زا بودن این آفت به مزارع گندم نگرانی نیست.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی درباره بروز سیلاب‌های اخیر در استان‌های جنوب کشور و احتمال خسارت به مزارع گندم گفت: بارش‌های گذشته و سیل در برخی استان‌های جنوبی در این مقطع از تولید گندم خسارت زا و نگران کننده نیست.

وی با بیان اینکه بارندگی موجب افزایش تولید محصول از جمله گندم می‌شود اضافه کرد: سیلاب‌های صورت گرفته می‌تواند عناصر مغذی خاک را شستشو دهد که با تأمین کود مورد نیاز این بخش این مشکل نیز برطرف خواهد شد.