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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۵۰

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند:

هفت هزار و ۶۹۷ متر مربع از اراضی ملی دماوند رفع تصرف شد

هفت هزار و ۶۹۷ متر مربع از اراضی ملی دماوند رفع تصرف شد

دماوند- سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند از رفع تصرف هفت هزار و ۶۹۷ متر مربع از اراضی ملی این شهرستان به ارزش حدودی ۷۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید جویباری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از رفع تصرف هفت هزار و ۶۹۷ متر مربع از اراضی ملی این شهرستان به ارزش حدودی ۷۰ میلیارد ریال خبر داد.

جویباری افزود: این اراضی تصرف شده در اجرای حکم قطعیت یافته از سوی مراجع قضائی از ید متصرف خارج و به دولت بازگردانده شده است.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند گفت: این اراضی با حضور عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان دماوند و نیروی انتظامی رفع تصرف شد و تمامی دیوارهای احداث شده بر روی این اراضی مورد تخریب قرار گرفت.

کد مطلب 4868776

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