هفت هزار و ۶۹۷ متر مربع از اراضی ملی دماوند رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید جویباری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از رفع تصرف هفت هزار و ۶۹۷ متر مربع از اراضی ملی این شهرستان به ارزش حدودی ۷۰ میلیارد ریال خبر داد.

جویباری افزود: این اراضی تصرف شده در اجرای حکم قطعیت یافته از سوی مراجع قضائی از ید متصرف خارج و به دولت بازگردانده شده است.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند گفت: این اراضی با حضور عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان دماوند و نیروی انتظامی رفع تصرف شد و تمامی دیوارهای احداث شده بر روی این اراضی مورد تخریب قرار گرفت.