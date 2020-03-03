محمد لطیفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوع ویروس کرونا و لغو مراسم معنوی اعتکاف در مساجد، اظهار کرد: اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزی اقدام به اجرای پویش «هر خانه یک مسجد» در گیلان کرده است.

وی با بیان اینکه در این پویش دانش آموزان اعمال اعتکاف را در منزل انجام خواهند داد، گفت: دانش آموزان می‌توانند تصاویر و فیلم‌های مربوط به عبادات خانوادگی یا فردی شامل نماز جماعت، قرائت قرآن، مناجات و کتابخوانی و یا هر موردی که به نظرشان در این قالب قرار می‌گیرد را برای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزی استان گیلان ارسال کنند.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزی گیلان ادامه داد: دانش آموزان می‌توانند تصاویر و فیلم‌های خود را به دو روش بارگذاری در اینستاگرام با تگ کردن صفحه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان گیلان به آدرس hamsangarangilan۵۸ و ارسال از طریق شبکه‌های اجتماعی به شماره ۰۹۱۱۹۳۷۵۰۱۹ برای ما ارسال کنند.

وی افزود: زمان اجرای این پویش از ۱۲ لغایت ۲۲ اسفند ماه بوده و دانش آموزان باید به همراه تصاویر و فیلم‌های مشخصات کامل خود اعم از نام و نام خانوادگی، شهرستان، مدرسه، مقطع و پایه تحصیلی، شماره تماس نیز ارسال کنند.