اقدام خصمانه شورای اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اروپا در ادامه اقدامات خصمانه خود و با دنباله‌روی از سیاست های اشتباه آمریکا، رسماً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در به اصطلاح «فهرست تروریستی» اتحادیه اروپا قرار داد.

بر اساس گزارش العربیه،‌ شورای اروپا امروز پنج شنبه بر اساس اجماع سیاسی شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا، از افزودن رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اصطلاح «فهرست تروریستی» خود خبر داد.

این نهاد اروپایی ادعا کرد بر اساس این تصمیم، همه وجوه، دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی سپاه در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد.

وزرای خارجه اتحادیه اروپا در اقدامی سیاسی و غیرقانونی پیشتر توافق کرده بودند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که یک نهاد نظامی رسمی ایران به‌شمار می‌رود، در فهرست سازمان‌های به اصطلاح «تروریستی» طبقه‌بندی کنند. این در حالی است که آنها چشم خود را به روی خشونت‌ها و حملات ضد انسانی وابستگان سیا و موساد علیه نیروهای امنیتی و مردم عادی در اغتشاشات دی ماه در ایران بسته اند.