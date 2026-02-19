  1. بین الملل
  2. اروپا
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۲۸

اقدام خصمانه شورای اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

شورای اروپا با تکمیل اقدامات خصمانه خود علیه ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در آنچه «فهرست تروریستی» خوانده می‌شود، قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اروپا در ادامه اقدامات خصمانه خود و با دنباله‌روی از سیاست های اشتباه آمریکا، رسماً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در به اصطلاح «فهرست تروریستی» اتحادیه اروپا قرار داد.

بر اساس گزارش العربیه،‌ شورای اروپا امروز پنج شنبه بر اساس اجماع سیاسی شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا، از افزودن رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اصطلاح «فهرست تروریستی» خود خبر داد.

این نهاد اروپایی ادعا کرد بر اساس این تصمیم، همه وجوه، دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی سپاه در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد.

وزرای خارجه اتحادیه اروپا در اقدامی سیاسی و غیرقانونی پیشتر توافق کرده بودند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که یک نهاد نظامی رسمی ایران به‌شمار می‌رود، در فهرست سازمان‌های به اصطلاح «تروریستی» طبقه‌بندی کنند. این در حالی است که آنها چشم خود را به روی خشونت‌ها و حملات ضد انسانی وابستگان سیا و موساد علیه نیروهای امنیتی و مردم عادی در اغتشاشات دی ماه در ایران بسته اند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      1 1
      پاسخ
      شورای اروپا خیلی غلط کرد.
    • IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      1 0
      پاسخ
      مرگ لعنت نابودی بر آمریکا اروپا اسراییل
    • IR ۰۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      دیگر این نوع موارد اثری بر ایران ندارد چون امکانات حمله آمریکا به ایران بسیار زیاد است به فرض یک نیروی ایران را تحریم کنند ولی شاید جنگی بزرگ در پیش باشد
    • IR ۰۶:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      1 1
      پاسخ
      اروپا خودش عددی نسیت وفقط برای خودش اسم گذاشته است اتحادیه اروپا شورای اروپا فردا کمیسیون اروپاو..

