انفجار منزل مسکونی در کوی سجادیه اراک یک مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیخی اظهار کرد: ساعت ۱۷:۱۰ عصر پنجشنبه وقوع این حادثه به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله کدهای عملیاتی ۱۷۱ و ۱۵۳ از ایستگاههای آتشنشانی کوی امام۱ علی(ع) و کوی رضوی و همچنین کدهای عملیاتی ۱۱، ۱۵ و ۲۷ به محل اعزام شدند.
وی افزود: در دقایق اولیه، یک مصدوم (خانم میانسال) از زیر آوار خارج و تحویل عوامل اورژانس شد و عملیات جستجو برای یافتن مصدومان احتمالی ادامه پیدا کرد.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی اراک بیان کرد: عملیات جستجو تا ساعت ۲۰ و ۲۵ دقیقه ادامه داشت و آتشنشانان پس از اطمینان از نبود مصدومان دیگر، نسبت به ایمنسازی محل اقدام کردند.
شیخی تصریح کرد: عوامل شهرداری نیز عملیات بازگشایی و پاکسازی معبر را انجام دادند و در پایان، توضیحات لازم به منظور پیشگیری از حوادث ثانوی به مالک و همسایگان مجاور ارائه شد
