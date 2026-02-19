۱ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۵۹

انفجار منزل مسکونی در کوی سجادیه اراک یک مصدوم بر جای گذاشت

اراک- معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی اراک گفت: وقوع انفجار در یک منزل مسکونی در کوی سجادیه (باغ خلج) اراک، یک مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیخی اظهار کرد: ساعت ۱۷:۱۰ عصر پنجشنبه وقوع این حادثه به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله کدهای عملیاتی ۱۷۱ و ۱۵۳ از ایستگاه‌های آتش‌نشانی کوی امام۱ علی(ع) و کوی رضوی و همچنین کدهای عملیاتی ۱۱، ۱۵ و ۲۷ به محل اعزام شدند.

وی افزود: در دقایق اولیه، یک مصدوم (خانم میانسال) از زیر آوار خارج و تحویل عوامل اورژانس شد و عملیات جستجو برای یافتن مصدومان احتمالی ادامه پیدا کرد.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی اراک بیان کرد: عملیات جستجو تا ساعت ۲۰ و ۲۵ دقیقه ادامه داشت و آتش‌نشانان پس از اطمینان از نبود مصدومان دیگر، نسبت به ایمن‌سازی محل اقدام کردند.

شیخی تصریح کرد: عوامل شهرداری نیز عملیات بازگشایی و پاکسازی معبر را انجام دادند و در پایان، توضیحات لازم به منظور پیشگیری از حوادث ثانوی به مالک و همسایگان مجاور ارائه شد

کد خبر 6754138

