به گزارش خبرنگار مهر، سیده فاطمه تقوی صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد سمنان ضمن بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۴۱ مددجوی کمیته امداد استان راهی خانه بخت شدند، اظهار داشت: یک میلیارد و ۳۳۲ میلیون تومان کمک‌هزینه ازدواج به مددجویان پرداخت شد.

وی بابیان اینکه این مبلغ برای کمک‌هزینه تأمین جهیزیه و هزینه ازدواج به نوعروسان و پسران مددجو پرداخت‌شده است، افزود: با کمک خیران سمنانی تا پایان سال جاری ۶۰۰ زوج از مددجویان کمیته امداد راهی خانه بخت خواهند شد.

ارائه ۸۵۰ مشاوره ازدواج در سال جاری

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان سمنان با اشاره به ارائه ۸۵۰ مشاوره در سال جاری به زوج‌های جوان در مراکز مشاوره کمیته امداد استان بیان کرد: زوج‌های جوان تحت حمایت این نهاد قبل از ازدواج مشاوره فردی و گروهی باهدف پایدار بودن زندگی و استحکام بنیان خانواده دریافت می‌کنند.

تقوی برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مشاوره قبل از ازدواج را از دیگر برنامه‌های این نهاد برشمرد و گفت: پس از ازدواج نیز باهدف ایجاد ثبات اقتصادی در بین مددجویان اقدام به ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی به زوج‌های تحت حمایت می‌کند.

وی ترویج فرهنگ ازدواج آسان و همچنین دوری از تجمل‌گرایی را از دیگر اهداف این نهاد در راستای حمایت از زوج‌های جوان مددجو دانست و اضافه کرد: کمیته امداد بافرهنگ سازی در این خصوص در تلاش است بازتاب خوبی از ازدواج آسان در جامعه نیز پدیدار شود.