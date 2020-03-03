موافقت رهبر انقلاب با تفویض اختیار تصویب بودجه۹۹ به کمیسیون تلفیق

اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر از نامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مقام معظم رهبری پیرو «تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی» خبر داد.

وی با اشاره به مفاد این نامه گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه از مقام معظم رهبری درخواست کرد که با توجه به اینکه مجلس بر اساس تصمیم ستاد مقابله با کرونا نمی‌تواند جلسه‌ای را تشکیل دهد و همچنین از آنجایی که اکثریت نمایندگان با تصویب بودجه سال ۹۹ با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی موافق هستند، تنها راه‌حل موجود این است که رهبر معظم انقلاب در این باره حکم حکومتی دهند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پیرو این نامه مقام معظم رهبری دستور دادند که اصل ۸۵ قانون اساسی درباره تصویب بودجه سال ۹۹ عملیاتی شود.

عباسی ادامه داد: بر این اساس مقرر شد که بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ به شورای نگهبان ارسال شود و در صورتی که شورای نگهبان این بودجه را تایید کند، این مصوبه قانونی خواهد شد.

وی گفت: بر این اساس، مجلس شورای اسلامی تا پایان سال جلسه‌ای درباره بودجه سال ۹۹ نخواهد داشت و این بودجه که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده، به دولت ابلاغ خواهد شد.