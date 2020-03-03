آیا لباس منبع انتقال کرونا است/توصیه به خانواده ها

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مردانی، با بیان اینکه ۸۰ درصد افراد مبتلا به ویروس کرونا، بدون مشاهده هیچ گونه علامت و یا با علائم خفیف بیماری را پشت سر می گذارند، تاکید کرد: بهتر است افراد در دوره اوج اپیدمی بیماری، از تردد غیر ضروری خودداری کرده و در منزل بمانند.

این فوق تخصص بیماری های عفونی با بیان اینکه رها کردن ماسک و دستکش های یکبار مصرف در معابر می تواند باعث انتقال آلودگی شود، تاکید کرد: گان، ماسک و دستکش هایی که در این مدت برای پیشگیری از بیماری استفاده می شوند معمولاً یکبار مصرف اند و نباید دوباره استفاده شوند، اما از رها کردن اینها در معابر عمومی و سطل های زباله بدون در جدا باید خودداری شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توضیح داد: بهترین کار برای دورانداختن این دستکش ها و ماسک های استفاده شده انداختن در سطل زباله دردار و در صورت عدم دسترسی به سطل زباله دردار انداختن آن در کیسه نایلونی و گره زدن است.

مردانی با تاکید ضرورت شست و شوی دست ها با آب و صابون بعد از دور انداختن ماسک و دستکش، گفت: در مورد امحای وسایل عفونی در بیمارستان ها قواعد خاصی وجود دارد که در حال انجام است.

وی تصریح کرد: مردم باید از رها کردن این زباله ها در سطح شهر خودداری کنند زیرا می تواند برای همه مردم مشکل ایجاد کند.

این فوق تخصص بیماری های عفونی درباره میزان ماندگاری ویروس کرونا بر روی لباس و پارچه، توضیح داد: طبق مطالعات چینی ها، ماندگاری ویروس روی لباس و پارچه طولانی نیست و بیشتر روی سطوح صاف مانند پیشخوان مغازه ها ماندگاری دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: لباس منبع چندان مهمی برای انتقال آلودگی از یک فرد بیمار به فرد دیگر نیست.

مردانی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از افراد بعد از هربار بیرون رفتن از منزل اقدام به شست و شوی لباس های خود می کنند، گفت: چنین اقدامی ضروری نیست اما بهترین کار برای فردی که از بیرون وارد منزل می شود قرار دادن لباس ها در کمد جلوی ورودی آپارتمان است.

وی افزود: افراد بعد از اینکار و شست و شوی دست های خود با آب و صابون می توانند لباس منزل را به تن کنند.

این فوق تخصص بیماری های عفونی همچنین تاکید کرد که لباس کار کادر درمان حتماً باید از لباس محل های دیگر مجزا باشد.

مردانی در مورد زمان مناسب شست و شوی لباس ها توضیح داد: افراد در صورت رعایت این نکات می توانند بدون شست و شوی روزانه مجدد لباسشان را به تن کنند و طبق روال عادی اقدام به شست و شوی آن کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه کفش نیز نمی تواند منبع چندان مهمی برای انتقال ویروس کرونا باشد، یادآور شد: اگر کفش آلودگی ظاهری نداشته باشد قرار دادن آن در جاکفشی هایی که معمولاً در ورودی آپارتمان ها قرار دارد مشکلی ایجاد نمی کند.

وی در پایان بر ضرورت شست و شوی مکرر دست ها برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا تاکید کرد.